台反詐警墮｢黃仁勳投資騙局｣遭騙1095萬台幣　上班時6次親手送錢

反詐警察也受騙！台媒報道，近日台灣刑事局詐欺犯罪防制中心驚傳有警員墮入投資騙局，遭詐騙集團騙走高達1095萬元新台幣（折合約港幣280萬元），且還在上班空檔6度外出，親手將錢送給詐騙車手，消息震驚外界。



台灣警方將詐騙集團主腦等7人收押。（TVBS新聞網）

報道指，這名年過半百的警員去年初由其他部門借調至刑事局詐欺犯罪防制中心，未料竟一邊打詐，一邊交錢給詐騙集團車手。

根據台灣警方調查，涉案詐騙集團以「投資賺錢」為由，引誘被害人加入LINE好友，並誆稱保證獲利、穩賺不賠及分享「爆升股」投資標的，要求被害人至假投資網站，而且該集團還以Nvidia創辦人黃仁勳等名人的名義行騙，受騙警員因此誤信該集團話術墮入詐騙陷阱，被騙走1095萬元新台幣。

詐騙集團以黃仁勳等名人的名義行騙。（Reuters）

受騙警員直到要拿回資金時才發現網站關閉，驚覺上當受騙，報警時才被承辦警員得知是「學長」。

警方發現同案有多位民眾受害，損失金額達約6千多萬元新台幣，隨即鎖定犯罪集團主腦及成員等18人，並查扣保時捷車輛1部、犯案用手機9部及不法所得新台幣10萬餘元等贓證物，其中主腦等7人已被收押，警方仍持續追查資金流向及在逃共犯。

台灣警方查扣詐騙集團保時捷車輛1部。（TVBS新聞網）

台灣刑事局回應稱，被騙警員不是刑事局建制同仁，而是其他機關支援詐欺犯罪防制中心，他支援期間主要負責一般庶務行政工作，與打擊欺詐工作無關，去年已結束支援，歸回原單位。