兩岸風險指數飆破新高　智庫報告：統一進程「加速啟動」

中國海峽研究院今（19）日發布《2025兩岸關係風險指數》報告，指出當前兩岸關係風險指數升至7.11，再創歷史新高，顯示台海局勢正快速滑向衝突邊緣。



台媒《中時新聞網》報道，報告揭示，過去五年兩岸關係風險指數持續處於歷史高點，風險程度甚至已超過1950年代兩岸軍事對峙時期的水準。報告強調，去年並未扭轉風險上升趨勢，反而突破「非和平方式」處理兩岸問題的臨界點。

報告直指，台灣內部的極端政治變化是促使今年風險上升的主要原因，尤其是賴清德在就職演說中強調「主權」立場，並積極加強與美國合作，使得兩岸關係正式進入「確定對抗」的階段。

報告指出，兩岸和平可能性正被一步步壓縮，特別是美國等西方勢力在台海問題上的持續介入，包括派遣高級官員訪台，並推動《台灣保證實施法案》、《台灣國際團結法案》等涉台立法，企圖將台海問題當作地緣博弈籌碼，以遏制中國崛起。

中國海峽研究院認為，兩岸局勢已進入發生根本變化的前夜，推進統一的行動已開啟加速。報告警告，若台灣民眾無法正視當前兵凶戰危的局勢，台灣未來可能步上烏克蘭之路。

儘管政治與軍事風險升高，報告亦提及兩岸交流的正面進展。2024年兩岸貿易總額達2929.7億美元，較2023年同期增長9.38%。兩岸人員往來也顯著提升，大陸赴台人次達43萬8212人，幾近翻倍；台灣赴中國大陸人次則達277萬284人次，年增幅逾五成。報告認為，經貿與人員往來有助於降低衝突風險，促進兩岸和平發展。

「中國海峽研究院」為綜合性民營智庫，由兩岸各領域青年學者於2021年在深圳發起成立，現任理事長為中國全國青聯常委雷希穎。「兩岸關係風險指數」綜合政治、軍事、經濟關聯、社會與輿論，以及涉外因素等五大面向進行分析，並量化生成評估指數。