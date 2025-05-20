來不及躲！台灣汽車撞人群釀3死12傷　3女生瞬間被撞飛畫面曝光

台灣新北市三峽區周一（5月19日）發生汽車衝撞人群事故，78歲姓余司機在小學外撞倒多名學生，造成3人死亡、12人傷，死傷有9人都是三峽國中學生。最新監控畫面顯示，幾名女生過斑馬線被高速撞飛，當中有人雖抬頭發現汽車衝來，但根本來不及躲。



一秒內撞倒3人

台媒ETtoday報道，最新影片顯示，事發時有3名女生走在斑馬線上，最外側的一人剛好抬頭望向左方，發現肇事汽車迎面衝來，卻完全來不及逃跑，汽車在1秒內撞倒3人。

另外兩人聽到撞擊聲，抬頭也發現汽車衝來，嚇得立刻想後退，但仍被汽車高速撞上。3名女學生瞬間被撞飛，背包內物品散落一地。

事故現場。（網傳影片截圖/翻攝台媒）

倖存女生：「若走慢一步，被撞死就是我」

其中一名正在過馬路的女學生，沒被汽車撞到，也與被撞擊的電單車擦身而過。該名女學生事後受訪表示，當時她人就在事發的十字路口，肇事私家車自她身後衝向途人，若她走慢一步，「被撞死就是我」。她事後查看傷者，才驚見躺在地上的是自己同學。

台媒《三立新聞網》報道，事故發生在19日下午約四點左右，正值小學放學時段，校門口聚集大量接送的家長與學童。肇事車輛在撞人後仍持續前衝，最終撞上路中分隔島才停止。

三峽警分局長劉文雄表示，余男經送醫抽血檢驗後，已排除酒駕，至於身體是否有慢性疾病或其他狀況，院方仍在檢查中，暫未對外說明。目前警方正在清查現場遺留的物品。