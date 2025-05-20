賴清德就職周年：宣布台灣將成立主權基金

賴清德今（20）日上午以「迎風轉型 穩健前行」為題發表就職滿一周年談話，除回顧過去一年施政成果，也宣布將指示國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，以促進朝野在國家安全議題上的共識與合作。



台媒《中央社》報道，賴清德指出，期望朝野政黨領袖無論政治立場為何，「都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰」。

在談話開場，賴清德感謝人民一年來的支持，表示政府面對氣候變遷、健康促進與社會韌性三大挑戰，已在台府成立專責委員會，推動多項計劃。強調「政府將持續投入突破1萬億元（新台幣，下同）淨零轉型預算，並且帶動民間綠色投籌融資至少達到5萬億元。

5月20日，賴清德發表執政周年談話。（台灣總統府）

在國安與韌性建設方面，賴清德提及政府編列4100億元特別預算，其中1500億元用於提升國家韌性，並指出能源安全是國家安全的關鍵，強調「確保供電穩定，同時開發多元綠能，不論過去或未來，都是政府重中之重的工作」。

針對近期美國宣布對中國實施新關稅政策對台灣的影響，賴清德表示台灣政府已提出五大因應策略，啟動產業傾聽之旅，並整合意見提出「強化安全韌性特別條例」，以歲計賸餘支應特別預算，重申「我們要強化經濟、照顧民生、提升國土安全韌性，讓台灣產業在變局中持續穩健前行。」

在經貿方面，賴清德表示台美關稅談判仍在進行中，並申明台灣政府三大原則：確保國家利益、維護產業發展、絕不犧牲任何一個行業。他強調台灣經貿戰略以深化台美關係、拓展多元市場為主，並持續推動加入CPTPP等區域整合機制。

同時，賴清德也提到，Google、NVIDIA、Micron等國際科技大廠持續在台擴展投資，更宣布台灣政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，結合產業優勢布局全球，並提升國發基金功能以協助中小企業轉型升級。

在談話尾聲，賴清德強調民主是台灣的核心價值，「我相信，沒有任何一個台灣人，會放棄民主自由的生活；也沒有任何一位總統，可以背離民主自由的價值」。

賴清德向在野陣營喊話，稱政府將持續推動朝野合作，「我們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作」，並宣布將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。