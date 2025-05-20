馬英九：賴清德釋兩岸善意盼能持續　抗中路線應立即停止

賴清德於今（20）日上任屆滿一周年，馬英九於台灣文化大學國家發展與中國大陸研究所與馬英九文教基金會共同舉辦的「賴政府執政一周年研討會」上致詞表示，過去一年他對賴清德政府的施政表現感到失望，強調目前應當調整對中政策，停止「抗中」路線，以降低風險、爭取國際支持。



綜合《中央社》、《聯合報》等台媒報道，馬英九首先指出，「去年大家原本帶著期許與祝福，希望賴總統可以讓台灣從此更加團結穩定。但是一年下來我們都失望了，只看到『覆議、釋憲、罷免、內鬥』，這些負面動作不斷上演，讓人十分痛心」。

馬英九接續批評賴清德上任後提出「新兩國論」，背離《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，並提出「境外敵對勢力」、「脫中入北」等說法。馬英九呼籲賴清德，目前應當冷靜下來，停止採取有害台灣的「抗中」路線，不要讓台灣繼續深陷險境，又得不到國際社會的支持。

同時，馬英九自言，有注意到最近賴清德在兩岸談話上有些調整，也釋出解決兩岸僵局的彈性與善意，希望賴清德能持續這樣的態度。

5月20日，賴清德發表執政周年談話。（台灣總統府）

對於近期美國媒體與學者對賴清德政府的兩岸立場表示關切，馬英九援引美國《外交政策》期刊文章指出，兩位美國學者認為「特朗普應該約束台灣（Trump should rein in Taiwan）」，批評賴清德對中國大陸的政治措辭過於挑釁，容易升高台海風險，並呼籲美國應對台灣政策設下紅線，遏止「切香腸戰術」推進台獨。

馬英九感嘆稱道，「我們的總統居然被美國學者數落說是需要管教的，這真是最大的羞辱」。馬英九指出，這反映出「美國已經開始懷疑賴政府的治國能力了，這是過去從未出現過的現象與警訊，不可輕忽」。

2024年5月20日，賴清德發表就職演說，期間言及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，遭北京抨擊並定調為「新兩國論」。（台灣總統府提供）

針對兩岸交流政策，馬英九特別點名最近台灣教育部長聲稱將禁止兩岸學生交流，批評這是斷絕兩岸往來的荒誕政策，既違反憲法，又不符民情，除了傷害兩岸人民感情，又明顯造成兩岸關係更為緊張。馬英九再次強調，兩岸應該在「九二共識、一中各表」基礎上恢復往來。

在經濟政策方面，馬英九批評賴清德政府未能有效應對美國關稅政策與新台幣升值的衝擊，並點名台積電赴美設廠對民心士氣的影響，質疑「賴政府真的在執政嗎？人民還能真的安心睡覺嗎？」

圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

隨後，馬英九提出三點具體建議，第一，在美國與中國大陸之間保持適度的平衡，依循憲法與兩岸人民關係條例的規定，在九二共識一中各表基礎上恢復與大陸的各項往來，以確保人民安全福祉與權益。

第二，馬英九呼籲賴清德政府應重視歷史記憶。「今年是中華民國對日抗戰勝利與台灣光復的80周年，台灣政府應該要有紀念與追思的活動。賴清德不能只有紀念歐戰勝利而不提中華民國，尤其是台灣人民浴血抗日的歷史，難道就忘記了嗎？我們豈可裝聾作啞，這不是一位中華民國總統應該有的態度。」

第三，馬英九呼籲賴總統停止激化社會對立，終止推動大規模罷免行動。

賴清德近日接受網路節目《敏迪選讀》專訪，以「大公司併小公司」比喻兩岸關係。（網絡截圖）

至於賴清德日前突拋兩岸併購說的新論，馬英九在致詞前後並未回應媒體詢問兩岸「併購」說法及「馬習三會」的問題。