日媒：大陸在內蒙複製博愛特區　模擬癱瘓台灣行政機關

日本新聞節目《news zero》以「台灣有事」為主題，播出一系統探討台灣、日本、中國大陸三方關係的議題內容。除了有日本天團「嵐」成員櫻井翔作為主持對台灣總統賴清德進行專訪，節目組也實地走訪博愛特區，並揭示中國大陸疑在內蒙古建設類似博愛特區的街區，目的是為了迅速攻佔台灣總統府並癱瘓行政機關。



根據《日本新聞網》18日發佈的一段13分鐘影片，報道中提到賴清德曾將中國大陸稱為「境外敵對勢力」，而解放軍在今年初展開的圍台軍演，並在宣傳影片中將賴清德形容為寄生蟲，聲稱台獨行為只會引火燒身。

報道更指出，去年4月Google拍攝的衛星影像顯示，內蒙古沙漠中出現與台北博愛特區相似的街道和建築。記者實際走訪台北博愛特區，首先是洗衣店和賣油炸鬼的豆漿店，而進入轉角後，中正紀念堂（自由廣場）映入眼簾，接著是外交部、法務部，最後是行政中心總統府。記者發現，中國大陸所鋪設的道路長度與貴陽街的實際總長相差僅2公尺，顯示出其目標的明確性。

台灣總統府。（網絡圖片）

大陸在內蒙古的沙漠打造出街道與建築與博愛特區相像的街區。

台灣國家安全研究院助理研究員鍾志東表示，中國大陸在內蒙古的街區建設旨在讓解放軍熟悉台灣總統府周邊環境，以便在攻入台灣時迅速掌握地形，快速制壓行政機關。他指出，中正紀念堂前的自由廣場面積達25萬平方公尺，足以容納一整個軍團，顯示出北京的軍事計劃。

此外，《日本新聞網》調查發現，廣東省江門市的上川島港口停靠著多艘大型漁船，且這些漁船配備高壓水砲。某漁船成員透露，這些船隻除了從事漁業外，還具備「民兵船」的功能。日本軍事專家小原凡司分析，這些「海上民兵」在戰時可接受命令並執行行動，藉由「民間活動」的名義對台灣展開各種侵擾行動，可能削弱美軍的介入正當性。