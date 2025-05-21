櫻井翔街訪台灣年輕人探討兵役制度　男大生：必要但沒人想上戰場

日本新聞節目《news zero》以「台灣有事」為主題，播出一系統探討台灣、日本、中國大陸三方關係的議題內容，台灣總統賴清德5月18日更接受日本天團「嵐」成員櫻井翔專訪，內容19日於日本電視台（NNN）播出。而除了專訪賴清德、參與賴的就職周年談話，櫻井翔還在台北街頭訪問年輕人，詢問他們對台灣兵役制度的看法。



櫻井翔參與賴清德的就職周年談話。（影片截圖）

節目提到，台灣正在積極強化防衛力量，18歲以上男性有服兵役的義務，過去服役時間為2至3年，之後逐漸縮短，從2013年起變成4個月。然而，隨著俄烏戰爭的爆發，台灣對中國大陸的危機感提高，從去年開始恢復1年期的兵役制度。在接受櫻井翔專訪時，賴清德強調，兵役恢復到1年，目的是要強化台灣的國防力量，同時向國際社會展現守護台灣的決心。

隨後，櫻井翔在台北街頭訪問2名男大學生，他們一人出生於2004年10月，另一人出生於2005年1月27日。由於2005年1月1日以後出生役男，義務役期恢復為1年，導致兩人雖然同樣是大二，兵役長度卻不同，其中前者只要當兵4個月，後者必須服兵役1年。

對此，晚出生的男大生表示，一開始看到新聞時，心情有點差，「想說如果早出生27天，就只需要當4個月兵了」，但後來，他把多出來的8個月當作是對自己的磨練。而對於4個月的兵役，二人都認為其實學不到什麼東西，「我覺得服兵役是必要的，但沒有人真的想上戰場」。

櫻井翔（左）在台北訪問年輕人對兵役制度的看法。（news.ntv.co.jp）

櫻井翔也訪問了生於2005年6月、今年2月剛退伍的19歲年輕人林子佑。對於從自己出生的這一年開始，必須服兵役1年這件事林子佑說：「那時候覺得運氣很差，如果我媽媽早生我6個月，就只要當兵4個月。」他又透露，自己在軍中反覆進行射擊以及救護傷患的訓練，「很煩的部分，可能就是每天都做一樣的事情」。而隨著時間過去，他的心態逐漸發生變化，「和同梯一起被罵、一起笑，大家從一開始什麼都不會，一直反覆練習，慢慢就能做到了，很有成就感」。

櫻井翔問道，一旦台灣有事，是否會回應徵召。林立刻答道「會，我會去」。他強調，自己畢竟受益於台灣的福利，如果對岸打過來的話，也希望盡一份力。之後，櫻井翔追問：「不會害怕嗎？」林笑說：「還是會啊，可是害怕還是要去啊。中國是中國，台灣是台灣。我喜歡現在的台灣。」

最後，櫻井翔問道，如果自由選擇服役4個月和1年，他會怎麼選，林還是流露了真實心聲，「選4個月，畢竟原本工作的收入比軍中高，可以的話就不用花那麼久在裏面」。