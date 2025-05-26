台灣社會節制台獨無力　周志懷：「台獨無害論」將會害死台灣

中國全國台灣研究會常務理事、前中國社科院台灣研究所所長周志懷5月24日出席「台海新觀察第十次會議」時指出，當前衝擊台海和平的四個主要危險認知分別是：台灣社會對大陸的敵對認知、對「台獨」危害無感的認知、「民進黨保台愛台、國民黨賣台害台」的認知，以及盲目迷信「以實力謀和平」的認知。



本次會議由華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦，主題為「維護台海和平的助力與阻力」，會議為期一天，共有20餘位學者圍繞「賴清德上台後的台海局勢變化」、「影響台海和平的內外因素」、「維護台海和平的路徑」等議題進行交流討論。

周志懷指出，上述四項錯誤認知正構成危害台海和平的社會基礎，強調「只有消除這幾個危險的共同認知，才能有效地維護台海和平」。

華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷。（環球時報）

周志懷表示，賴清德上台後，台灣社會對大陸的敵對認知更加明顯，使得「兩岸對立對抗的共同認知在台灣內部居高不下」，這樣的發展將為台海和平帶來極大風險。

周志懷進一步指出，台灣內部許多人認為「台獨」不會影響台海和平，甚有台灣學者認為，過去台灣民意對「台獨」有節制作用，但現在「兩國論」似乎已被大眾習以為常；「台獨無害論」的結果，當然會害死台灣。

同時，周志懷批評民進黨長期運用抹紅手法，竭力把國民黨打成「中共同路人」、「在地協力者」，使國民黨感到有「原罪感」，以至於在台灣內部喪失了主導兩岸事務的話語權」。對於賴清德主張「以實力謀和平」，他認為許多台灣民眾盲目相信此類說法，反映出政策與認知的危險傾向。

2025年1月1日，賴清德發表上任後首次的元旦講話，席間以「我們都是Team Taiwan！」，意圖鞏固台灣認同的用心，意在言表。

「這四個危險認知在台灣有很大的普遍性，如果不消除，必然會損害台海和平的根基。」周志懷強調，「台獨與和平是一對孿生兄弟，『台獨』的空間越大，兩岸和平的空間就越小」。

周志懷示警，若賴清德與民進黨不放棄「兩國論」的幻想，不停止「台獨」挑釁與冒險行動，而台灣社會對兩岸關係的危險認知仍未改變，「兩岸關係和平發展的民意基礎繼續遭到侵蝕，失去和平支撐的台灣必然會陷入絕境」。