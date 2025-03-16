與美國關係緊張　加拿大國防部：重審購買美產F-35戰鬥機計劃

外媒周五（3月14日）引述加拿大國防部發言人表示，由於與美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府關係緊張，加拿大正在重新評估大規模採購美國製造F-35戰機的計劃。



法媒報道，葡萄牙14日宣布重新考慮採購美國F-35戰機的可能性，並可能以歐洲製戰機取代老舊的美製F-16戰機。

2024年6月5日，德國柏林舍內費爾德機場（Schoenefeld Airport），國際航空暨軍工業展覽會（International Aerospace Exhibition）開幕當天，洛歇馬丁出品的F-35戰機進行飛行表演。（Reuters）

特朗普3月對所有加拿大產品徵收25%關稅，之後又同意暫停對北美貿易協定涵蓋的加拿大出口產品徵收關稅，此舉讓加國感到不安。他還多次揚言讓加拿大成為美國第51州，亦激怒了加拿大人。

加拿大國防部發言人卡薩諾韋（Laurent de Casanove）透過電子郵件表示，新任總理卡尼（Mark Carney）周五宣誓就職後採取的首波行動之一，就是要求國防部「確認目前的F-35採購合約是否是國家最好的投資，以及是否有其他選擇，可以更好地滿足國家需求」。

圖為2025年3月9日，加拿大執政自由黨（Liberal Party）選出新黨魁，由前加拿大央行及英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）出任。（Reuters）

加拿大政府在2023年1月與美國洛歇馬丁公司（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）簽署合約，以購買88架F-35戰機，總價高達190億加元（約1,033億港元）。

加拿大已支付首批16架戰機的費用，這些戰機預計於明年初交付。

2019年12月4日在英國沃特福德舉行的北約峰會上，美國總統特朗普在北大西洋公約組織全體會議上與加拿大總理特魯多進行談話。（Reuters）

聲明指出，上述軍購交易並未取消，但「考慮到不斷變化的環境，我們需要做好充分準備，確保當前形式的合約符合加拿大人民和武裝部隊的最佳利益」。