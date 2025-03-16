與美國關係緊張 加拿大國防部：重審購買美產F-35戰鬥機計劃
撰文：莊勁菲
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外媒周五（3月14日）引述加拿大國防部發言人表示，由於與美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府關係緊張，加拿大正在重新評估大規模採購美國製造F-35戰機的計劃。
法媒報道，葡萄牙14日宣布重新考慮採購美國F-35戰機的可能性，並可能以歐洲製戰機取代老舊的美製F-16戰機。
特朗普3月對所有加拿大產品徵收25%關稅，之後又同意暫停對北美貿易協定涵蓋的加拿大出口產品徵收關稅，此舉讓加國感到不安。他還多次揚言讓加拿大成為美國第51州，亦激怒了加拿大人。
加拿大國防部發言人卡薩諾韋（Laurent de Casanove）透過電子郵件表示，新任總理卡尼（Mark Carney）周五宣誓就職後採取的首波行動之一，就是要求國防部「確認目前的F-35採購合約是否是國家最好的投資，以及是否有其他選擇，可以更好地滿足國家需求」。
加拿大政府在2023年1月與美國洛歇馬丁公司（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）簽署合約，以購買88架F-35戰機，總價高達190億加元（約1,033億港元）。
加拿大已支付首批16架戰機的費用，這些戰機預計於明年初交付。
聲明指出，上述軍購交易並未取消，但「考慮到不斷變化的環境，我們需要做好充分準備，確保當前形式的合約符合加拿大人民和武裝部隊的最佳利益」。
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