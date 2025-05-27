遊台注意！新冠肺炎連七周上升　官方預計7月初就診人次上看20萬

台灣新冠肺炎病例連續七周上升，疾管署周二（27日）表示，上星期急診就診人次突破4萬，較前周上升113%，疫情預計6月底、7月初才會達高峰，屆時就診人次上看20萬。



衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳介紹，本土新冠肺炎疫情持續上升，5月18日至24日門急診就診計4萬1402人次，較前一周上升並高於去年同期2萬3555人次。疾管署發言人羅一鈞說明，當地疫情已經連7週上升，且連續幾週增幅都超過七成，最新一周增幅更達113%；其中少數是因疫情引發民眾篩檢，找出一些黑數，但主要仍是因疫情持續快速上升影響。

羅一鈞表示，今次疫情來勢洶洶，主要是因為新變異株NB.1.8.1有很強的免疫逃脫特性，傳播力也高於先前流行的變異株；此外因今輪疫情前的冬季沒有發生流行，累積不少沒感染到最新病毒株的民眾。而根據最新預估，疫情高峰會延後至6月底、7月初，高峰就診人次上修至15萬到20萬，且7月底到8月初才會脫離流行，同時將超過去年高峰的13萬人次，至於是否將超過2023年解封後6到7月的高峰18萬人次，仍要持續觀察。

為了防範感染，羅一鈞建議一般民眾進入醫院、診所、長照機構等醫療照護機構要戴口罩，年長或有慢性病民眾搭乘大眾運輸工具或至人潮聚集的室內場所要戴口罩，另外有發燒或呼吸道症狀民眾，外出時戴口罩，直到症狀緩解後5天內，並盡量在家休息，避免不必要的外出。

羅又指，自去年5月19日醫療（事）機構、老人福利機構從強制佩戴口罩調整為建議佩戴後，未再有強制佩戴的口罩令。本次沒有強制力，僅再次提醒民眾做好防範。