新冠│鍾南山警告：這次｢刀片嗓｣更明顯　空氣不流通地方要戴口罩

全國出現新一波新冠疫情。內媒《南方日報》20日（周二）報道，中國工程院院士鍾南山接受專訪時預測，目前新冠疫情仍處在爬坡階段，預計6月底前結束流行，持續6至8周時間。



不少人近期再感染新冠病毒。（微博）

「這一輪新冠感染整體上可防可控，不必恐慌。」鍾南山提醒，對於部分65歲以上且有基礎病的老年人來說，存在一定危險，建議感染者要在48小時內儘快服用特效藥，避免發展成為重症。

本輪疫情的流行毒株為Omicron的XDV變異株。鍾南山稱，這一輪疫情與之前相比差別不大，早期症狀表現相似，表現為發燒、頭疼、全身疲勞、喉嚨痛。但這一次臨床反映，「刀片嗓」（內地形容喉嚨劇痛如「吞刀片」）的症狀更明顯一些，另外咳嗽也多一些。

鍾南山又建議，在空氣不太流通的地方戴好口罩。

鍾南山認為，從病原學角度來說，新冠病毒為了生存會減少致病力，但未來能否「流感化」，現在還不能作出判斷。不過可以肯定的是，新冠病毒不會消失。