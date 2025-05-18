內地本輪新冠疫情已持續近3個月　專家預計5月下旬達到頂峰

內地出現新一波新冠疫情。內媒《中國經營報》18日報道，首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫生李侗曾表示，「本輪新冠疫情自3月份開始，已持續近3個月，屬於一次正常的波動」，又預計此波疫情將在5月下旬達到頂峰。



不少人近期再感染新冠病毒。（微博）

李侗曾表示，自2023年年初內地對新冠感染實行乙類乙管後，以及全球逐步取消新冠管控措施以來，全球範圍內的新冠疫情一般半年到一年就會出現一次流行高峰。

李侗曾說：「例如2024年，我國在2月至3月、7月至8月分別出現過流行高峰。本次疫情距離上次高峰時間稍超過半年。」

針對近期新冠陽性率升高的具體原因，李侗曾解釋，一方面是很多人距離上次感染已有半年甚至一年以上，自然感染產生的抗體逐漸減弱或消失；另一方面是病毒持續變異，尤其是Omicron毒株的XDV亞分支NB.1.8.1，其免疫逃逸能力明顯增強。此外，「五一」假期人員密集流動也是促使病毒傳播加速的因素之一。

李侗曾預計，本輪疫情或於5月下旬達到頂峰。「目前北方部分省份新冠病毒陽性率已開始下降，中部一些省份增長趨緩，南方地區雖然還在上升，但根據其他地區的趨勢判斷，應於5月下旬達到高峰。」