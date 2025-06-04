台人遊泰整團被賣　歌手爆料：詐騙園專挑33歲以下青年　可以嫖妓

台媒近日報道，台灣台中8位民眾因輕信「免費招待遊泰之旅」，搭機至曼谷後隨即被送往緬甸妙瓦底詐騙園區當豬仔。8人中有3人是婦人，3人付贖金後成功返台，其餘5人因是年輕人，被園區強迫從事詐騙工作，目前生死未卜。



台灣商演歌手陳康岳曾遭騙到緬甸詐騙園區將近半年，他接受台媒採訪時表示，詐騙園專挑33歲以下的年輕人，詐騙園甚至會提供KTV、夜店、賭場、嫖妓服務，年輕人很可能就此沉淪。



台灣商演歌手陳康岳曾遭騙到緬甸詐騙園區將近半年。（陳康岳facebook）

陳康岳在詐騙園區遭囚禁施暴，身上有多處傷痕。（ETtoday新聞雲）

台灣商演歌手陳康岳曾遭騙到緬甸詐騙園區將近半年。（陳康岳facebook）

台灣警方調查指，這8名接受旅遊招待的台灣人彼此都不認識，他們一抵達泰國就被沒收護照、載往緬甸囚禁，其中5名年輕人被賣到詐騙園區，另外3名婦人因年紀較大無法從事詐騙活動，需要支付贖金才能離開。

警方推斷，5人疑似是自願離台，至今都沒有接到家屬報案，也沒有接獲5人遇害的情報，案情恐怕不單純，全案目前仍在調查當中。

陳康岳：詐騙園區提供KTV、夜店、賭場、嫖妓服務

台灣商演歌手陳康岳去年9月遭騙至緬甸詐騙園區，直到今年3月才平安返台，回來後的他身上布滿大小傷痕、暴瘦10公斤，看起來蒼老不少，他形容遭囚禁的近200天，就像在地獄走了一遭。

陳康岳接受《自由時報》採訪時表示，詐騙園區專挑33歲以下「反應機智快、學得快」的年輕人，他們一旦習慣園區內的賺錢或運作方式，很可能就此沉淪，樂此不疲。

陳康岳稱，詐騙產業鏈甚至會提供KTV、夜店、賭場、嫖妓服務，年輕人一旦上線，就像是被綁住的豬仔，甚至覺得這樣賺錢又快又容易，因而選擇留下，寧可背棄家人也不想回頭。失聯的那5人恐怕已經落入詐騙產業鏈中。

電信詐騙園區「亞太城」春晚現場。（網絡圖片）