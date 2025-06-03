免費遊泰被賣掉　婦人付贖金逃出詐騙園：一天只吃一餐，白飯配菜

台媒《自由時報》報道，台中8位民眾因輕信「免費招待遊泰之旅」，搭機至曼谷後隨即被送往緬甸妙瓦底詐騙園區當豬仔。8人中有3人是婦人，每位花費超過30萬台幣到65萬元台幣（港幣7萬8,436到16萬9,987元）贖金成功返台，其餘5人因是年輕人，被園區強迫從事詐騙工作，目前生死未卜。



據了解，該「免費旅遊團」聲稱只要到泰國開銀行帳戶可得酬金5萬元（1萬3072元港幣），還可以免費遊泰國，但團員一落地泰國就被持槍之武裝分子囚禁，台媒《ETtoday新聞雲》報道，當中一名獲救的沈姓婦人出面描述遭騙過程，提到詐騙集團認為豬仔活著可以賣出去就好，一天只吃一餐，僅白飯配菜葉，「很可怕的經歷、覺得無助、沒有人要救我！」



當中一名獲救的沈姓婦人出面描述遭騙過程，提到詐騙集團認為豬仔活著可以賣出去就好，一天只吃一餐，僅白飯配菜葉。（翻攝新聞雲）

沈姓婦人表示，自己是透過友人介紹，去泰國玩7天，開銀行帳戶可獲得酬金5萬元（新台幣，下同），自己覺得很有吸引力，2024年12月4日抵達泰國，沒想到一下車就被兩台「阿法」接走，連夜被載運過河到緬甸，之後就被拘禁在緬甸妙瓦迪（又稱苗瓦迪）地區。

沈婦提到，除了她還有陳姓、胡姓等3名婦女，詐騙集團對她們說，因為年紀太大，無法從事詐騙，但因花了每人30到60萬元新台幣才跟台灣人蛇集團買下她們，因此要求她們每人支付60萬元贖金，才放他們回台；過程中，另外5名年輕人早已被賣到詐騙園區。

沈婦表示，詐騙集團沒收了他們的手機、護照、鑰匙，除非打電話湊贖金，否則無法對外聯繫，第一個陳姓婦人湊到40萬元（新台幣，下同），12月19日先離開，接著胡姓婦人湊到65萬元，在12月31日離開；過程中，知名街頭藝人「小翁立友」也被騙到園區，後來是透過刑事局國際科救援，兩人一起在今年3月離開，抵達台灣。

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報道指，沈婦心有餘悸地說，「家人沒錢，沒有人要救我」，在當地生活品質很差、水質不好，吃得更差，一天只吃一餐，僅白飯配菜葉，因為對詐團來說，豬仔只要活著可以賣就好，回想起這段經歷既可怕又無助。

緬甸妙瓦底地區的200名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，被公安機關押解回國。（新華社）

有人遭毒打被囚禁小黑屋內

據此前報道，被轉賣至詐騙園區的5名年輕人主要負責以假虛擬幣投資話術騙取金錢，所有手機均被集中保管，以防定位洩密，據傳只要達到詐騙業績50萬美金就放人。

有一名年輕人曾偷偷用園區提供的手機與女友通話，結果被發現後遭到毒打，並被囚禁於小黑屋內。截至目前，這5人仍音訊全無，生死未卜。

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