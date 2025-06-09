蝴蝶颱風｜菲律賓東方熱帶擾動　台氣象署揭颱風成形路徑3大變數

台灣中央氣象署指出，菲律賓東方與南海海面目前各有一個熱帶擾動發展中，預估將在6月11日後整合為單一系統，最快自11日晚間起接近台灣，並於6月12日對台灣天氣影響最為劇烈。若擾動順利增強，有可能成為今年首個命名颱風「蝴蝶」，但生成、強度與路徑仍存在高度變數。



綜合台媒報道，台灣氣象署指出，根據衛星雲圖顯示，目前在菲律賓東方海面可見兩個熱帶擾動系統，其中一個接近呂宋島，另一個位置更偏東。若兩者皆發展成颱風，可能出現「雙颱共舞」的交互作用，導致其中一個路徑被牽引北上，進而讓台灣面臨「雙颱夾擊」的潛在風險。

然而氣象署也強調，這種「雙颱共舞」的情境屬低機率，目前兩個擾動仍處於整合初期階段，預估最快要到6月10日才可能發展為熱帶性低氣壓，是否能增強為颱風仍需觀察。

今年首颱「蝴蝶颱風」最快本周生成。（台灣氣象署）

根據目前氣象模式模擬，熱帶系統可能有三種潛在走向。第一種為東側擾動發展較佳，受太平洋高壓牽引北抬，靠近台灣東部海域，對台灣影響顯著；第二種為南側擾動發展較強，西進南海，東側系統發展受限，對台影響相對較小；第三種則為雙擾動皆發展成颱風，彼此產生交互作用，一北一西包夾台灣，但此情況機率仍偏低。

氣象署指出，南海至菲律賓東方一帶目前正形成大片低壓帶，具備熱帶氣旋發展條件，但系統結構尚鬆散，缺乏明確低壓中心。預估10日以後系統有望逐步整合，但整合位置、速度與未來路徑仍高度不確定。

另根據民間氣象社群「台灣颱風論壇」觀測，這個南方低壓帶可分為兩區，未來2至3天可能整合為單一熱帶系統，並於11、12日間發展為熱帶性低氣壓或颱風。氣象風險公司分析指出，若熱帶擾動主中心最終轉向中國華南地區，台灣直接受襲機率將下降，但仍需留意其外圍環流可能帶來的劇烈風雨。

台灣氣象署表示，根據目前預報資料，若熱帶系統順利發展，預估11日晚起將接近台灣，12日為影響最劇烈時段。北部與東半部將轉為局部陣雨，中南部山區午後亦有雷陣雨機率；之後受低壓北上及西南風增強影響，14日至15日天氣將更為潮濕，南部與東南部降雨機率顯著上升。