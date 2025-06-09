打風｜「蝴蝶颱風」襲港與否還看東登西登？各電腦模式這樣預測

從6月8日早上8時的衛星雲圖（見下方圖輯圖一）可見，南海北部及廣東沿岸受高空反氣旋支配，天氣普遍晴朗，日間酷熱。



受高空反氣旋影響，之後兩三日（6月9至11日）華南大致天晴，天氣持續酷熱。此外，一個廣闊低壓區正為呂宋鄰近海域帶來不穩定天氣，而正如上一篇隨筆提到，該區的大氣條件、加上西南季候風帶來的充沛水汽，有利對流系統發展。

永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，市區氣溫普遍33度或以上，天晴酷熱。（梁鵬威攝）

永明香港國際龍舟邀請賽6月8日在尖東海濱進行第二日賽事，市區氣溫普遍33度或以上，天晴酷熱。有參賽選手一上岸便沖身降溫（梁鵬威攝）

熱帶氣旋「西登」為香港帶來惡劣天氣的機會較高 點圖放大看看相關氣象圖及各電腦模式預測：

現時各電腦模式預計該低壓區會在這兩三日於南海中部逐漸發展，並可能成為今年西北太平洋及南海第一個熱帶氣旋，名為「蝴蝶」。由於低壓區在發展初期有機會出現多於一個對流中心，系統整合需要一些時間。而期間附近環境發生的細微變化，或會導致不同對流中心在整合過程中哪一個會獲得主導，繼而影響低壓中心形成的位置及其隨後移動路徑。這「蝴蝶效應」亦會影響本港在本週後期的天氣變化。

現時電腦模式普遍預測高空反氣旋較強，低壓系統會在本週後期移向海南島至廣東西部沿岸一帶，屆時本港驟雨會增多（圖二，情景一）。但仍有個別電腦模式預測該低壓系統會較為接近廣東東部（圖二，情景二）。一般來說，熱帶氣旋「西登」為本港帶來惡劣天氣的機會會較「東登」情況高。

總括而言，受高空反氣旋影響，本港未來兩三日持續酷熱，大致天晴。本週後期華南沿岸雲量及驟雨增多，高溫天氣有所緩解。市民在計劃戶外活動時，請留意天文台的最新天氣預測及「我的天文台」應用程式的最新天氣推送。

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原文：「蝴蝶」效應？ 作者：范文熙、林沁宜、麥佩緹、林家輝、葉繼豪