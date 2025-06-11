館長直播遊陸爆爭議　稱大陸沒禁翻牆　台灣一杯奶茶賣800元台幣

台灣網紅「館長」陳之漢6月10日前往中國大陸展開6天5夜的行程，途經上海與杭州等地，預計6月15日返台。他甫抵達上海浦東機場後，立即展開YouTube直播，線上觀看人數一度高達27萬，創下個人新高。然而，其在行程中多次發言引發兩岸網民熱烈討論與批評，成為話題人物。



綜合TVBS、《聯合報》、《自由時報》多家台媒報道，館長在直播過程中與當地導遊談及兩岸飲品價格，當導遊提到當地手搖飲料約20多元人民幣（約新台幣83元）時，館長隨即回應，稱「你知道我們台灣有賣奶茶，一杯多少你知道嗎？800元台幣，200元人民幣」。導遊當場愣住並反問：「好貴，那麼貴？」

該片段迅速被網民擷取上傳並製作字幕瘋傳，引發廣泛質疑與嘲諷，「什麼奶茶可以買兩個館長便當有找」、「他講那極端值幹嘛？而且是哪裡有賣這價的」、「難怪做生意會虧錢，連物價都搞不清楚」。

而在出發前，館長於桃園機場接受媒體訪問時，針對赴中能否直播的提問回應道，「根據我的了解，中國根本不禁止翻牆。長期以來台灣網絡都在說，他們禁止翻牆，他們只是要多付一個叫VPN的費用」。此言一出隨即引發輿論炸鍋，許多網民痛批「邏輯死亡」，嘲諷他「血液都跑到肌肉了」、「VPN不就是翻牆去拿其他國家的IP嗎，到底要多好笑？」

館長陳之漢在陸受訪時，稱內地未禁止翻牆，只是要多支付VPN費用。（網絡照片）

事實上，北京官方明文禁止未經授權的國際連線，網信辦建立「防火長城」（GFW）限制境內外網絡連接，法規明定任何單位與個人不得私自架設或使用非官方通道連線國際網絡。違規者可被公安單位警告並處最高15000元人民幣罰款。

根據過往案例，2023年河北一名程式設計師因使用VPN連線至GitHub接案賺取人民幣106萬元，被認定為「非法收入」遭全數沒收；2017年廣西吳姓男子販售VPN服務，則因「非法經營罪」遭判刑5年6個月，併科罰金人民幣50萬元。

館長此番「多支付VPN費用」說法一出，即遭致多方反駁，也引來「照樣造句」風潮，如「台灣沒有禁止闖紅燈，只是要多付罰款」、「監獄也沒禁止自由，只是要多付『越獄』的費用」。知名台灣律師林智群則嘲諷，「光練肌肉不練腦袋，結果就是這樣」。

陳之漢抵達上海機場，並讚說「這廁所很漂亮」。（YT@Notorious_3cm）

儘管如此，館長6月10日晚間仍順利透過VPN於YouTube直播，開場即表示，「我開了就翻了，啊我們這群人都要被抓？莫名其妙。」他也對當地廁所整潔與通關效率大表讚賞，但部分內地網民對此並不買帳，批評其「好像一群神經病」，質疑其言行與現實脫節。