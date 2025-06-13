館長表態了！稱兩岸同根同源「自己人」　逛內地歷史紀念館眼濕濕

網紅「館長」陳之漢的上海行來到第4天。他今日（13日）特地參訪四行倉庫，緬懷國軍（國民革命軍／國民黨軍）抗日的浴血犠牲。



他受訪時強調兩岸一定要和平，他是反對戰爭的，自己人不打自己人，兩岸同根同源。被問到是否對和平有信心，「館長」強調他不是政府官員，僅是平民，但他會盡力做、盡量做。

網紅「館長」陳之漢的上海行來到第4天，他今日特地參訪四行倉庫，緬懷前人抗日的浴血犠牲。（YouTube@館長惡名昭彰）

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「館長」陳之漢今天（13日）一早赴四行倉庫參訪，他一到景點就受到熱烈歡迎，很多大陸民眾看到他都熱情打招呼，更有的大陸民眾要求合影，館長也都來者不拒。

館長參訪四行倉庫，非常認真聆聽解說員的導覽，他表示在看到國軍要為國捐軀時所遺留的家書，忍不住熱淚盈眶，更讚嘆大陸對國軍二戰歷史的保存令人印象深刻。

「館長」參訪完後受訪時表示，台灣人對大陸真的有很多誤解的地方，大陸現在還保留國軍抗日歷史，願意把歷史的真相遺留給後代，就代表兩岸都是同根同源，他看了真的很有感觸，自己的卻過去對大陸有語多挑釁地方，那是因為沒來過，來過看完之後則是備受感動。

當被追問到是否對和平有信心，「館長」強調，他不是政府官員，只是個平民，但是他會盡力，大家都是人民，就是要盡力做、盡量做。「館長」更直言：

我是非常反對戰爭的，因為我當過兵，我當兵的時候是20幾年前，那時就知道武器的威力，現在的武器就更不一樣了，殺傷力是乘以百倍，所以千萬不能打。

台灣網紅「館長」陳之漢10日以「和平大使」身份首次造訪大陸，展開為期6天5夜的上海參訪行程。（YouTube@館長惡名昭彰）

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