杭州75歲癡呆老婦美容院消費96萬元 家屬稱難以置信疑誘導消費
撰文：盛昀
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內媒報道，杭州一名無兒無女的75歲老婦在在一家名為「蕾蕾美顏」的美容店內消費了約96萬元（人民幣，下同），其家屬表示難以置信，並認為美容店在誘導消費。
據《1818黃金眼》報道，杭州的馬女士反映，她婆婆的妹妹今年75歲，沒有子女，還有點老年痴呆。
賬單明細顯示，老人從2020年11月就開始在涉事美容院消費，一共消費96萬元左右，同一天消費額達3萬、4萬，甚至經常在一天之內甚至幾分鐘內多次付款掃碼給對方。而老人某次做的套餐8次便花費了15萬元，涉事美容院則無法說清楚套餐內容。
今年7月3日，馬女士陪老人到醫院檢查，老人主訴「記憶力減退5年多」，醫生的診斷為「輕度認知障礙（待查）」。但老人也能清晰表達做了什麼項目，稱就做做臉、做做背，均為按摩護理。
執法時電腦無消費記錄
涉事店長承認老婦在店內確實有約96萬元的消費，稱目前已經退了36萬元，其中26萬元是老人尚未消費的項目費用。
杭州上城區市場監管執法人員在店內調查時，店長表示所有檔案已經不存在，也是老人自願服務的，執法人員打開前台電腦後也發現沒有任何消費記錄。
杭州上城區商務局職員表示，涉事商戶證照齊全，現場未發現虛假宣傳且有價目表公示，目前已經約談實控人。
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