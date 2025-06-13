馬英九將赴福建參加海峽論壇　陸委會批「失格失了立場」

台前總統馬英九日前宣布將赴福建廈門參加「海峽論壇」，被陸委會批評有失立場。陸委會副主委、發言人梁文傑12日更稱，陸委會是在馬英九擔任總統期間，將海峽論壇定性為「統戰平台」，並不准許中央官員參加，「他的出席本身就已經讓陸委會覺得很不可思議。」



馬英九基金會執行長蕭旭岑此前表示，受到中國大陸方面邀請，前總統馬英九將於6月14日至27日，率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在福建廈門舉辦的「海峽論壇」活動及在甘肅敦煌舉辦的「兩岸共同弘揚中華文化」活動，並帶台灣學子走訪「河西走廊」，體驗串起千年中華文明與世界的「古代絲綢之路」。

梁文傑指出，「海峽論壇」2009年召開第一屆，當時就是馬英九總統執政，他稱「海峽論壇首屆時，馬英九政府的陸委會就將「海峽論壇」定性為一個中共刻意設計的統戰平台，所以從一開始政府的立場就是不准中央官員參加，並不樂見地方官員參加。」

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梁文傑指出，這項原則從有「海峽論壇」以來到現在都是陸委會的立場，「馬英九前總統他身為前國家元首，我們現在奉行的政策也是在他當國家元首時所制定的，所以他的出席本身，就已經讓我們陸委會覺得很不可思議，在我們看來這個就是失格、失了立場。」