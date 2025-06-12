台灣壽險爆7000億美元外資風險　彭博：匯率震盪或成金融系統炸彈

美國《彭博社》6月11日報道指出，台灣壽險公司長期依賴投資美元資產以獲取穩定報酬，如今卻因美元走弱，面臨高達7000多億美元海外資產的匯率風險與貨幣錯配問題，對台灣整體金融與退休儲蓄體系構成潛在系統性挑戰。



報道指出，台灣壽險業與日本等其他國家保險業最大不同，在於其超過九成的海外資產以美元計價，這使得當美元匯率走弱時，未避險部位的資產價值大幅縮水。根據台灣金融監督管理委員會（金管會）統計，截至3月底，壽險業海外資產總額達7780億美元，匯率避險比率僅為61.5%。

報道指出，今年1月至4月，台灣壽險業已出現40億美元匯兌虧損，成為整體獲利的重大壓力。高盛估算，若台幣兌美元升值10%，保險業恐面臨約180億元新台幣的未實現匯損。

《彭博社》引述美國外交關係協會資深研究員Brad Setser指出，台灣在海外債券投資組合的規模、未避險部位的規模，以及集中持有美元方面，都是一個極端案例。Brad Setser表示，台灣央行過去長期透過干預抑制台幣升值，讓保險業者習慣於低風險的錯覺，「但這樣的模式無法永續」。

報道指出，台灣壽險資產總規模已達1.2萬億美元，相當於台灣GDP的1.5倍。資產規模最大的國泰人壽，其海外資產佔比已自2011年的約四成攀升至68%，其中97%為美元計價資產。該公司自2016年以來平均年投資報酬率約為5%，遠高於台灣10年期公債0.9%的收益率。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

國泰人壽發言人林昭廷在今年5月業績說明會表示，短期內壽險資產重分配的空間有限，「要有好收益率及好評等的企業債，主要還是集中在美國，其他國家的企業競爭力跟信用評等不見得比美國好」。

台灣人壽董事長許舒博則向《彭博社》表示，「我們對那些政治與經濟穩定的地區有較多的投資風險，而且台灣與美國的關係一直比較密切」，同時強調儘管公司也有投資其他市場，許多美國投資比其他市場更成熟。

《彭博社》報道指出，台幣兌美元在5月初創下37年來最大升幅，今年以來升值超過9%，成為亞洲表現最強勢貨幣之一。這導致保險公司在缺乏有效避險機制的情況下，損失擴大。

台灣宏碁創辦人、現任南山人壽董事施振榮分析指出，台灣保險業者最大的問題是錢太多，而台灣的投資標的太少，這就是保險業者必須投資海外的原因。

報道同時指出，由於台灣公債供給規模偏小，去年僅發行約5380億元新台幣，與保險業資產相比遠遠不足，造成結構性資產錯配的問題難以短期解決。

另在政策層面，目前主管機關考慮的應對方式，僅包括調整保險公司海外資產風險權數計算方式，以及允許使用更多準備金來對沖匯率波動，作為緩解手段。例如台灣金管會主委彭金隆則在5月底表示，壽險公司仍有足夠現金，強調「不會有流動性問題」。

然而，Brad Setser依舊提出警告，不認為台灣可以繼續維持明顯被低估的貨幣太久，其金融機構需要為不可避免的衝擊做好準備。