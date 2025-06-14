館長訪杭州遭持五星旗男子嗆「台獨狗」　笑稱「大場面」反顯自由

台灣知名網紅「館長」陳之漢近日赴中國大陸訪問，頻頻讚嘆當地設施與發展，並登上官媒《央視》。然而周六（14日），他在浙江杭州吃完飯走出餐廳時，突遭一名揮舞五星旗的男子高喊「台獨狗」，引發現場騷動。館長的粉絲立即出面澄清「他不是」，場面一度緊張。館長本人則淡定以對，笑稱「台獨狗怎麼會來這？」並表示這樣的「大場面」頗有趣，認為這也反映了某種程度的「自由開放」。



台媒報道指，館長此次大陸行開啟「誇誇模式」，從上海的南浦大橋、送餐機器人，到杭州西湖的高鐵之旅，無不讓他讚不絕口。他對大陸的基礎設施如自動販賣機、垃圾桶附煙灰缸等細節也印象深刻。然而，周六中午在杭州用餐後，一名激動的男子揮舞五星旗抗議，高喊「國旗在這裡」、「台獨狗」，讓氣氛瞬間升溫。現場粉絲迅速護航，將抗議者推開，並強調館長並非台獨人士。

一名激動的男子揮舞五星旗抗議，高喊「台獨狗」。（影片截圖）

一名激動的男子揮舞五星旗抗議，高喊「台獨狗」。（影片截圖）

一名激動的男子揮舞五星旗抗議，高喊「台獨狗」。（影片截圖）

上車後，館長以輕鬆口吻表示，這是「難得的大場面」，並反問：「台獨狗怎麼會來這？」他提到，台獨人士無法取得台胞證，間接澄清立場。館長又說，這種事「見多了」，連前總統馬英九訪問大陸時也曾遇類似抗議，他作為普通民眾，習慣就好。

館長進一步表示，這次事件反而顯示大陸社會「某個程度上是自由開放的」，因為有人敢在大街上公開表達看法。他強調，自己行程沒有官方安排或特權，剛剛還是靠粉絲保護才順利離開。他希望透過此行讓更多台灣人了解大陸的真實面貌，鼓勵大家來大陸旅遊，不要因這類插曲卻步。他又認為，抗議者可能是為了博取名氣或流量，並非天天上演的場面。

館長表示這是「難得的大場面」。（影片截圖）

他在現場粉絲護航下上車。（影片截圖）

館長感慨旅程接近尾聲卻遇波折。（影片截圖）

館長也感慨旅程接近尾聲卻遇此波折。他提到，台灣網絡言論自由，類似事件常被放大報道，甚至發酵成政治話題。他質疑台灣媒體與政論節目會如何處理這次事件，並抱怨自己的努力常被曲解。他強調，自己分享的見聞，如上海的美食與表演，旨在吸引更多人來體驗，卻常被貼上「傷害兩岸情感」或「身陷危險」的標籤。

館長最後重申，希望台灣朋友不要因這次事件對大陸卻步，並表示這類抗議只是個別現象，不影響整體旅遊體驗。他也感嘆，這次行程再次「打臉」外界質疑，證明他以真誠態度呈現大陸的多元面貌。