館長直播合體汪小菲破45萬觀看創台灣紀錄　嘆「台灣子彈滿天飛」

台灣網紅「館長」陳之漢日前展開為期六天的中國大陸自由行，6月12日晚間在上海新天地的「麻六記」火鍋店與大S前夫汪小菲共進晚餐，並透過YouTube直播吸引超過43萬人同時在線觀看，創下台灣YouTube直播史上最高同時在線人數紀錄。



綜合ETtoday、三立新聞網、民視新聞網等台媒報道，此次直播人數突破先前由柯文哲2024年1月12日選前造勢活動創下的32萬人紀錄，引發台灣網民與媒體高度關注。

館長（右）在中國大陸與汪小菲（左）共進晚餐，當面對汪大嘆「台灣子彈滿天飛」。（YT@館長惡名昭彰）

館長此次赴陸強調「沒有收錢，也沒有政治目的」，自稱是「和平大使」，希望透過公開透明的直播方式，呈現中國真實樣貌。他一路直播行程與美食，從朱家角古鎮到新天地，不斷稱讚中國大陸基礎建設，甚至表示「中國一線城市比台灣好太多」，又提到監視器密集、家電補助等政策「都可以稱讚」，連番金句引發台灣網民熱議。

此次與汪小菲的見面，據館長透露，是透過好友李進良醫師牽線促成。兩人先前並無私交，但汪小菲表示願意請客招待。汪小菲也在直播中坦言，「我是館長的粉絲，在台北常常會看他的影片」，還提到「我現在43歲，有做有氧運動和重訓」。館長一方的工作人員則邀請汪小菲日後來館長健身房走走。

直播過程中，汪小菲詢問館長對上海行的感受，館長答稱，當地居民特別熱情，還有很多粉絲從新疆、重慶搭飛機或高鐵來送禮。兩人互動熱絡，不過初次會面仍略顯生疏，汪小菲頻頻喝水，表現稍顯緊張，引來觀眾調侃「尬聊」；不過隨著時間推進，氣氛逐漸熱絡，有觀眾留言認為「酒過三巡後就聊開了」。

直播中最具爭議的一段，是館長談及過往在新北林口健身房遭槍擊的經歷，稱「一度不太敢出門」。汪小菲聞言回應答道，「你放心，這個問題在咱們這是不可能發生的」，強調中國在安全方面是「數一數二」。

館長（右）提到自己被開槍的過往，讓汪小菲（左）當場尬笑回應。（YT＠館長惡名昭彰）

館長隨即感慨，「台灣就是子彈滿天飛啊，我們台灣就是這樣子沒辦法」。汪小菲當場顯得有些錯愕，尷尬微笑應對。這番言論曝光後引發網民批評，有人表示「到底在講什麼？台灣治安超好好不好？」、「不要再傷害台灣了，很過分」，也有人指出「他是中槍沒錯，但哪來的滿天飛？」

這場直播成為台灣網紅與內地名人首次合體的高熱度事件，有網民留言，「誰蹭誰流量不好說」、「這組合太妙了」、「該不會要談格鬥賽吧？」、《PTT》上也一度熱帖不斷。有評論指出，此次直播不僅締造紀錄，也成為兩岸網路輿論交鋒的縮影。