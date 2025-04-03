日本女遊客命喪「台灣行人地獄」　行人路上遭貨車撞苦撐半月不治

日本籍61歲婦人與30歲兒子赴台旅遊，15日下午母子走在高雄市區行人路卻遭小貨車撞上，婦人遭撞後全身多處受傷，急救約半個月，於1日宣告不治。



檢方1日完成相驗，小貨車張姓司機涉犯過失致死罪，複訊後以6萬元台幣交保，高雄地方檢察署核發相驗屍體證明書後，由家屬領回遺體處理後事。

意外後73歲張姓司機一臉恍神，稱不知車子為何衝上行人路。（影片截圖：Telegram@記者爆料網）

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新興警分局交通分隊員警15日下午4時30分許，在前金區中華三路與五福路口執行交通疏導勤務，突見一輛廂型車沿中華三路北上車道行駛時，突然偏右駛上行人路並撞上一名婦人。

箱型車當時未停下，又往前衝，在下一個路口才停下，警方以指揮棒示意司機張姓老翁（73歲）開車門，張一臉恍神，稱車子不明原因衝上行人路；警方當下目擊車禍，隨即通報119派救護車前來。

警方發現被撞的是一名61歲日本籍婦人，婦人身體多處擦挫傷，警方查出婦人和兒子來高雄觀光，當時兒子就走在她的身旁，救護車將婦人送醫，因傷勢不輕，警方立即協助通知日本在台協會，協助婦人做後續醫療處置。

不過，該婦人經急救16天仍無法脫險，1日宣告不治，高雄檢察官呂尚恩同日立即率同法醫趕赴高雄長庚醫院相驗，就訊張男後以6萬元台幣交保，且於相驗完畢後，核發中英文版本相驗屍體證明書，由家屬領回遺體處理後事。

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