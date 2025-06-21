伊朗以色列戰爭 | 美國不介入代表不願幫台灣？美學者：無法類比

以色列與伊朗近期爆發衝突，引發全球關注美國是否會加入以色列對伊朗的軍事行動。部分輿論認為，若美國選擇不介入，可能向中國大陸傳遞美國不願防衛台灣的訊息。然而，美國多位專家學者近日強調，每場衝突背景不同，伊朗情勢無法與台灣直接類比，美國對台承諾應從更廣泛脈絡觀察。



以色列為阻止伊朗核武與導彈計劃，於6月13日對伊朗發動先制打擊，雙方交戰持續至今。美國總統特朗普（Donald Trump）6月20日表示，將在兩周內決定是否對伊朗採取行動。《華爾街日報》17日社論警告，若美國不協助盟友以色列消除伊朗核威脅，可能讓北京誤判美國對台灣的防衛意願。

對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）向中央社表示，俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，美國的可信度已受質疑，如今伊朗局勢再添疑慮。但她強調，「伊朗不是中國，以色列也不是台灣」，美國是否加入以色列行動，不應視為衡量美國對台防衛意願的指標。

2025年6月18日，以色列襲擊伊朗德黑蘭（Tehran）後，當地濃煙滾滾。（Reuters）

前美國在台協會主席、布魯金斯研究所學者卜睿哲（Richard Bush）也指出，每場衝突的背景與起因不同，美國介入的決策過程至關重要。他認為，中共總書記習近平更傾向以「不動武的脅迫行動」對台施壓，維持台灣民眾的恐懼感，而非直接訴諸武力。

全球台灣研究中心主任鄭哲軒（John Dotson）同樣質疑美國不介入伊朗衝突會削弱對台承諾的說法。他建議從美國對烏克蘭的支持、對歐亞盟友的承諾、美軍在太平洋的部署，以及美國在亞太的外交參與等更廣泛角度評估。鄭哲軒表示，北京正密切觀察這些動態，以判斷美國對盟友的承諾程度。

與此同時，北京近期加大對台軍事壓力。台灣軍方統計，6月19日解放軍出動50架軍機，其中46架次逾越海峽中線，進入北部、西南及東部空域，並有6艘軍艦在台海周邊活動；20日再偵測24架次軍機，其中15架次越過中線。鄭哲軒分析，此波軍事行動與美國國會代表團近日訪台有關，尤其是「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）率團於6月16日至18日訪台，並會晤總統賴清德與副總統蕭美琴。北京常在美國議員訪台後以軍事行動回應，並逐漸將此類行動常態化。