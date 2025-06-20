台防部：解放軍單日出動50架軍機　46架次越台海中線進入台灣空域

台防部今（20）日上午通報，解放軍於6月19日派出共50架次軍機進入台海周邊空域活動，其中有46架次飛越台灣海峽中線，進入北部、西南及東南空域，另有6艘解放軍艦艇同步在台海周邊航行。軍機出海架次比前一日增加一倍，惟未見實施「聯合戰備警巡」。



根據台防部公布資料，自6月19日上午6時至6月20日上午6時，台灣軍方共偵獲解放軍軍機50架次、軍艦6艘，持續在台海周邊活動。軍機中有46架次飛越中線或進入台灣防空識別區，活動範圍涵蓋台灣北部、西南及東南空域。

6月20日，台防部例行公布解放軍的台海周邊海、空域動態。（台防部）

在台灣海峽中線以西，自19日6時5分至20日0時5分，台方偵獲包含轟炸機在內的主戰機及無人機共13架次，其中9架次分別自台灣海峽南北兩端飛越中線。

在西南空域，自19日7時起至當晚20時35分，台軍偵獲包含轟炸機、主輔戰機、無人機及直升機等機型合計36架次。部分軍機於台灣東南方上空活動，形成一定包圍態勢。

另據台防部指出，當日下午14時55分至18時35分，在綠島東方外海上空偵獲一架可進行艦上起降的解放軍艦載直升機。

台防部表示，台軍已運用聯合情監偵系統，嚴密掌握台海周邊海空域動態，並檢派任務機、艦應對，採取適切措施以維護國家安全。

儘管解放軍當日未進行聯合戰備警巡相關演訓，但軍機活動架次顯著升高，引起台方關注。近年來，解放軍機艦常態化於台灣周邊空域活動，台防部亦持續每日發布監控通報，並強調對各項軍事動態均保持高度警戒。