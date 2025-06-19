日美倡建「單一戰區」圍堵中國成形？台軍事學者：台灣成聯防核心

解放軍近年積極打造突破第一島鏈的「藍水海軍」，山東號與遼寧號航艦日前罕見同時駛入日本專屬經濟海域，引發美日等國高度警覺。針對東亞安全局勢的升溫，日本政府已向美方提出構建涵蓋東海、台海與南海的「單一戰區」戰略構想。台灣國防安全研究院研究員李哲全撰文認為，美軍近年在韓國、日本、菲律賓的部署作為，已經形成對台灣的實質聯防。



2024年6月22日，美國核動力航空母艦「羅斯福號」停靠釜山作戰基地，準備參加美日韓首次多域聯合軍演。(Reuters)

在台灣「國防安全雙周報」刊載的一篇「『單一戰區』倡議與台海安全」文章中，作者台灣國防安全研究院國家安全研究所研究員李哲全根據《朝日新聞》4月15日報道，指日本防衛大臣中谷元與美國防長赫格塞思3月30日會談時，首次提出「單一戰區」（one-theater）構想。中谷指出，此構想意在將東海、南海、朝鮮半島及周邊地區視為一體化戰略空間，「日本計劃將日本、美國、澳洲、菲律賓、韓國和其他國家視為一個『戰區』，並深化夥伴關係」。赫格塞思則對此表示歡迎。

日本海上自衛隊的直升機護衛「出雲號」。（海上自衛隊網站圖片）

日媒報道指出，此構想核心目的是整合原本分離的東海與南海安全視角，建立涵蓋更廣範圍的聯合應變機制。不過，目前該戰區的地理範圍仍未確定，日本自衛隊所扮演的角色亦尚未明朗。

無獨有偶，台灣外交部長林佳龍亦今年2月一場新書發表會上強調，「台灣將與鄰近友盟國家建立『單一戰區』防衛觀念和體系」，應對中國極權勢力的擴張威脅。退役日本陸上自衛隊將領小川清史也多次表示，若台灣遭攻擊，日本可能進入「存立危機事態」，觸發集體自衛權，指出「單一戰區的核心，將會是台灣與周邊海空域」。

美軍：圖為2010年2月24日，一架美軍飛機從日本沖繩縣嘉手納空軍基地起飛。（Getty）

李哲全分析，日本從特朗普時期即強化在印太地區的角色，此次「單一戰區」構想的提出，除延續美日小多邊安全機制外，也是在美國政權更替之際鞏固雙邊關係的重要表態。

李哲全在文章中認為，美國早在特朗普政府時期即已加強第一島鏈的軍力部署，包括在韓國部署薩德、在菲律賓部署堤豐中程導彈與反艦系統NMESIS，以及由陸軍主導的「太平洋棧道」行動與海軍陸戰隊的濱海作戰團，形成靈活機動的「前進部署」架構。

此外，拜登政府以「小多邊主義」推動的QUAD（四方安全對話）與AUKUS（澳英美安全協議），也正逐步使印太地區形成一個網狀安全架構。李哲全指出，儘管「單一戰區」目前不等同於全印太地區的集體安全體系，但其已初步在第一島鏈沿線國家間形成共識。

2023年3月13日，時任美國總統拜登、澳洲總理阿爾巴尼斯和英國首相辛偉誠在美國加州聖地亞哥洛馬角海軍基地舉行三邊會議後就澳英美聯盟（AUKUS） 夥伴關係發表演說。（Reuters）

李哲全分析，第一島鏈周邊行為者如日本、台灣、菲律賓與澳洲，面對中國海警與軍事壓力最為直接，對於「單一戰區」響應最為積極。反觀與中國經濟關係密切的韓國則較為審慎。

他亦提及，美國國防部一份內部《國防戰略暫行指南》已將「阻止中國奪取台灣」列為「唯一需要主導國防規劃的情境」，顯示台灣已是美軍戰略核心。美國國務卿魯比奧也在國會聽證中表示「要讓中國侵台的代價高於價值」，「建構嚇阻先從台灣自衛能力開始」。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

李哲全認為，儘管「單一戰區」並非條約形式的「集體安全」組織，但它實質是「集體嚇阻」（collective deterrence）的具體展現。他指出，2022年美國國防戰略中即提出「整合嚇阻」（integrated deterrence）概念，強調動用全政府、全盟邦的力量，跨越軍事、經濟、外交與資訊領域，形成對中國的多層次戰略壓力。

李哲全總結指出，未來的「單一戰區」不但會深化美日菲台之間的戰略協作，亦可能逐步擴及理念相近的「區域外」國家，如英國與法國，形塑出一個針對中國擴張的「整合式集體嚇阻」機制。「要以集體力量產生嚇阻，讓中國無法排除一旦對台發動武力行動，各國介入的可能性，使中國對侵台的代價計算變得相當複雜，也使得中國大陸對台行動不斷遞延。」