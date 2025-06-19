日美倡建「單一戰區」圍堵中國成形？台軍事學者：台灣成聯防核心
解放軍近年積極打造突破第一島鏈的「藍水海軍」，山東號與遼寧號航艦日前罕見同時駛入日本專屬經濟海域，引發美日等國高度警覺。針對東亞安全局勢的升溫，日本政府已向美方提出構建涵蓋東海、台海與南海的「單一戰區」戰略構想。台灣國防安全研究院研究員李哲全撰文認為，美軍近年在韓國、日本、菲律賓的部署作為，已經形成對台灣的實質聯防。
在台灣「國防安全雙周報」刊載的一篇「『單一戰區』倡議與台海安全」文章中，作者台灣國防安全研究院國家安全研究所研究員李哲全根據《朝日新聞》4月15日報道，指日本防衛大臣中谷元與美國防長赫格塞思3月30日會談時，首次提出「單一戰區」（one-theater）構想。中谷指出，此構想意在將東海、南海、朝鮮半島及周邊地區視為一體化戰略空間，「日本計劃將日本、美國、澳洲、菲律賓、韓國和其他國家視為一個『戰區』，並深化夥伴關係」。赫格塞思則對此表示歡迎。
日媒報道指出，此構想核心目的是整合原本分離的東海與南海安全視角，建立涵蓋更廣範圍的聯合應變機制。不過，目前該戰區的地理範圍仍未確定，日本自衛隊所扮演的角色亦尚未明朗。
無獨有偶，台灣外交部長林佳龍亦今年2月一場新書發表會上強調，「台灣將與鄰近友盟國家建立『單一戰區』防衛觀念和體系」，應對中國極權勢力的擴張威脅。退役日本陸上自衛隊將領小川清史也多次表示，若台灣遭攻擊，日本可能進入「存立危機事態」，觸發集體自衛權，指出「單一戰區的核心，將會是台灣與周邊海空域」。
李哲全分析，日本從特朗普時期即強化在印太地區的角色，此次「單一戰區」構想的提出，除延續美日小多邊安全機制外，也是在美國政權更替之際鞏固雙邊關係的重要表態。
李哲全在文章中認為，美國早在特朗普政府時期即已加強第一島鏈的軍力部署，包括在韓國部署薩德、在菲律賓部署堤豐中程導彈與反艦系統NMESIS，以及由陸軍主導的「太平洋棧道」行動與海軍陸戰隊的濱海作戰團，形成靈活機動的「前進部署」架構。
此外，拜登政府以「小多邊主義」推動的QUAD（四方安全對話）與AUKUS（澳英美安全協議），也正逐步使印太地區形成一個網狀安全架構。李哲全指出，儘管「單一戰區」目前不等同於全印太地區的集體安全體系，但其已初步在第一島鏈沿線國家間形成共識。
李哲全分析，第一島鏈周邊行為者如日本、台灣、菲律賓與澳洲，面對中國海警與軍事壓力最為直接，對於「單一戰區」響應最為積極。反觀與中國經濟關係密切的韓國則較為審慎。
他亦提及，美國國防部一份內部《國防戰略暫行指南》已將「阻止中國奪取台灣」列為「唯一需要主導國防規劃的情境」，顯示台灣已是美軍戰略核心。美國國務卿魯比奧也在國會聽證中表示「要讓中國侵台的代價高於價值」，「建構嚇阻先從台灣自衛能力開始」。
李哲全認為，儘管「單一戰區」並非條約形式的「集體安全」組織，但它實質是「集體嚇阻」（collective deterrence）的具體展現。他指出，2022年美國國防戰略中即提出「整合嚇阻」（integrated deterrence）概念，強調動用全政府、全盟邦的力量，跨越軍事、經濟、外交與資訊領域，形成對中國的多層次戰略壓力。
李哲全總結指出，未來的「單一戰區」不但會深化美日菲台之間的戰略協作，亦可能逐步擴及理念相近的「區域外」國家，如英國與法國，形塑出一個針對中國擴張的「整合式集體嚇阻」機制。「要以集體力量產生嚇阻，讓中國無法排除一旦對台發動武力行動，各國介入的可能性，使中國對侵台的代價計算變得相當複雜，也使得中國大陸對台行動不斷遞延。」