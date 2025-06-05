全球「中國化」讓民進黨世界觀破產

在台灣，舉黨上下的民進黨政府仍習慣把「中國」兩個字念得咬牙切齒，彷彿這樣就能驅邪避凶。只是，當英國地方官員訪問重慶後回國搶購中國品牌手機，當各界預期韓國新總統李在明將持以「實用主義」路線準備改善對華關係，當馬來西亞前總理馬哈蒂爾直言「中國若成世界第一，我們將獲得更好機會」；同時，還有中國—東盟自貿協定3.0版談判悄然收官之際，全球版圖正以肉眼可見的速度「中國化」，但這場變局走到今天，卻還未能迫使台灣政府從固有的思維裡打開轉念的縫隙。可以說，台灣的尷尬，不在於中國的崛起，而在於一個錯誤世界觀的崩塌。



民進黨的「全球化」幻覺

對民進黨而言，「全球化」是一種避險策略：用自由貿易、普世價值與國際連結的話語權，去對沖中國崛起帶來的壓力與挑戰。彷彿只要把供應鏈搬離中國，把貿易重心往美歐傾斜，只要成為「國際自由民主陣營」的一員，那麼台灣便能跳脫兩岸框架限制，立於不敗與不戰之地。這是民進黨一以貫之的信念，也是整個「脫中入北」策略的起點。

然而，問題在於，特朗普主義的崛起加速全球化變質，這場遊戲的規則早已悄然改變。曾幾何時，自由市場、規則導向、多邊主義是美國的信仰，如今這些原則被對等關稅、國安審查與美國優先政策徹底打碎。當華府要求盟友調整對華貿易、限制中國技術輸出、甚至制定「反紅色供應鏈」策略，民進黨才遊園驚夢般發現，美國原來不是全球化的守護者，而是轉身離席的第一人。

與美國逆全球化的潮流不同，中國愈發成為國際輿論中全球化的中流砥柱。（路透社）

在此背景下，台灣繼續高舉「全球化」大旗，實際上只是用過時工具應對當前困局：全球化不再是逃離中國的跳板，而是愈來愈「中國化」的現實載體。

全球越來越「中國化」

「世界將變得更加中國化」，這句話來自英國皇家國際事務研究所中國問題專家馬修斯，而非內地官媒。尤其當連英媒都承認英國地方政府對中國城市建設與貿易機會「驚艷不已」時，民進黨還沉醉在與「民主同盟」一同抗中、圍中的幻象裡，顯得格外失真。（延伸閱讀：全球越來越中國化 英國學者：西方再難受，也要理智）

事實上，中國並未因美國圍堵而影響力式微，反而在美國內向政策與全球南方興起的時代節點下，逐漸掌握了全球供應鏈與區域話語權。諸如在太陽能、稀土、電動車、AI晶片等領域，中國不再只是製造大國，更是市場大國、規則設計者與供應鏈的上游玩家。

年屆百歲的馬來西亞前總理馬哈蒂爾，日前即毫不諱言美國的貿易戰只是「讓全世界成為敵人」的策略，而中國的崛起對東南亞而言是機會而非威脅。對比台灣政壇動輒以「亡國」恐嚇選民，馬哈蒂爾的話反倒更為冷靜與實用。

李在明領實用主義回潮？

更具指標意義的，是剛剛上任韓國總統的李在明。不少分析指出，他的勝選有望打破保守派「親美日」的外交路徑，並透過任命具清華碩士背景的新任總理人選釋出訊號：韓國獲將重啟對華溝通，並思考在地緣政治中開拓屬於自己的空間。（延伸閱讀：李在明當選：韓國外交轉向與東亞秩序重塑）

這股實用主義風潮不只在韓國，中國與東盟簽署自由貿易區3.0版協定，內容涵蓋汽車、ICT、可再生能源與消費品，既是對特朗普關稅大戰的具體反制，也是對全球化「中國化」新趨勢的具體回應。（延伸閱讀：中國東盟完成自貿區3.0版談判擬增9章節 朝簽議定書邁出關鍵一步）

舉凡新加坡、印尼、越南無一不是這場再布局中的參與者，反觀本就是區域經貿整合邊緣角色的台灣，政府依舊囈語著「去中化」，無視中國大陸仍是台灣第二大出口市場，台商仍在長三角與珠三角深耕多年的產業根系。不過，在台灣政府病態指導兩岸關係下，對這批台商來說，能不被列為「潛在中共同路人」，已屬萬幸，遑論其他。

回到國際各方回應上，不論是分析預期李在明準備改善對華關係，還是NVIDIA執行長黃仁勳公開力挺中國市場，或是馬哈蒂爾樂見中國成為世界第一，這些都不是孤立事件，而是新現實下的集體選擇。而台灣，仍困在過去「中國製造等於國安威脅」的政治想像中，無法自拔，還樂不可支。

脫中入北，如夢一場

當然，民進黨政府也不是沒有察覺形勢丕變，賴清德本人在被特朗普關稅打臉後也火速修正對北京的表態，強調「台灣布局全球當然也包括中國」，甚至接受媒體訪問時語帶保留地稱希望與習近平共進晚餐。（延伸閱讀：賴清德就職周年｜這個「敵國論者」為何突然對兩岸關係失語？）

但問題根本不在於賴清德的話術是否圓滑，而在於民進黨政府有無能力提出一套清晰可行的對外政策框架：在全球「中國化」與美國霸權後退的夾縫中，台灣要如何自處？

賴清德上任滿周年之際，台海形勢未見緩和，他的施政演說、對外專訪與兩岸談話風格卻同步轉向，傳達出一種微妙而緊張的戰術收縮信號。圖為5月20日，賴清德發表執政周年談話。（台灣總統府）

毫無疑問，民進黨的意識形態仍困於冷戰邏輯，把所有中國崛起的成果視為「偷來的」、「補貼灌出來的」、「仿冒的」，拒絕承認中國製造的競爭力是科技積累與政策調控的結果。這不僅造成政策上的誤判，更讓台灣產業在技術演進與市場開拓上錯失轉機。

例如，黃仁勳訪華時明言中國市場「無法被取代」，這不只是基於NVIDIA的戰略判斷，也是對全球市場重構現實的再確認。反觀台灣部分政客與學者，至今仍沉迷於幻想AI晶片「去中化」，絲毫不問市場現實。

一如《香港01》日前評論直指：民進黨過去試圖用全球化抗衡中國化的二元邏輯，如今已無所依附，更因為全球化本身正在「中國化」，台灣若不重新校準戰略觀點，最終只能被潮流吞沒。（延伸閱讀：「中國製造」為何成了台灣的政治假想敵？）

蔡英文政府任內力推「新南向」政策，其與「去中國化」的政治意圖高度連結。（Facebook@蔡英文）

然而，這正是民進黨最難以面對的尷尬之處：既無法擁抱「中國化」的全球化，也無力重建一個不存在的「美式全球秩序」，只能在模糊中拖延、在修辭中掩飾，對美政策越來越退縮，對陸政策越來越保守。

例如賴清德口口聲聲要讓台灣「成為世界的台灣」，卻不肯面對這個世界正急劇中國化的現實，猶如英國皇家國際事務研究所中國問題專家威廉．馬修斯所言，「無論如何，世界將變得更加中國化，西方國家需要『理智』一點，在一開始就要參與其中」。在這道呼籲的標準下，賴清德不意外地，既不理智，也無法參與其中，徒見他想對內訴諸主權，對外依舊無法清楚界定與中美兩大強權的互動原則，但這樣的政策，只會讓台灣更加無所適從，終使生命極為短暫的「脫中入北」口號，淪為民進黨戲言的博君一笑，如夢一場。