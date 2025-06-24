北約秘書長：解放軍「大規模」軍事擴張　加劇台海衝突風險

在年度北約峰會召開前夕，北約秘書長呂特（Mark Rutte）6月23日針對台海情勢表示，「我們當然都非常擔心台海局勢」，並警告解放軍的「大規模」軍事集結，正加劇台海衝突風險，甚至可能將俄羅斯以及歐洲國家拖入戰事。



綜合媒體報道，呂特在接受訪問時回應關於「若北京試圖入侵台灣」的問題，表示北約是否提供協助尚未明確，但強調北約在印太地區的夥伴「非常非常清楚」中國的軍事動態。他指出，中方多家國防企業已躋身全球軍火製造商之列，擴張速度「前所未有」，相關軍工生產能力可能對印太地區和歐洲安全構成巨大影響。

2024年12月4日，北約秘書長呂特（Mark Rutte）在比利時布魯塞爾的北約總部舉行記者會。（Reuters）

呂特直言，解放軍這樣的軍事擴張「不會只是為了在北京辦一場漂亮的閱兵」，「我猜這背後是有原因的」，並再次重申「我們當然都非常擔心台海局勢」。他指出，一旦中國對台動武，俄羅斯可能因此捲入，「讓歐洲忙個不停」，強調「這就是我們必須做好準備的原因之一，我們不能天真，我們必須清楚這一點，這也是為什麼加強防禦如此重要」。

此外，相較過去幾年峰會的「關係熱絡」，日本、韓國與澳洲領導人此次已確認不出席峰會，但呂特仍強調，「北約與印太地區的這種關係至關重要」，並指出「歐洲－大西洋地區和印太地區緊密相連」。他補充，除中國的軍事擴張外，北約也須應對俄羅斯、北韓與伊朗的軍事挑戰，並強調俄烏戰爭已不再是地區性衝突，而是「關乎全世界的問題」。

此前，外交部發言人林劍即曾針對北約涉亞太動向回應，批評北約「將手伸向亞太」，與中國周邊國家及美國盟友加強軍事安全聯繫，實為配合美國「印太戰略」，相關作為「損害中國利益，破壞亞太地區和平穩定」，並已引發地區國家的「質疑和反對」。

林劍敦促北約摒棄冷戰思維、陣營對抗、零和博弈的過時理念，並要求其糾正錯誤的對華認知，停止干涉中國內政、抹黑中國形象、干擾中歐關係，強調「不要在搞亂歐洲之後，又來搞亂亞太」。他重申中方將堅定維護自身主權、安全、發展利益，並透過發展與對外合作，為世界和平與穩定注入更多穩定性和正能量。