台灣教育部更新大陸高校認可名冊　正式刪除廣州暨南大學

近日，台灣教育部更新「大陸地區大學及高等教育機構認可名冊」，共有154所大學和191所高等專科學校，正式刪除隸屬中共中央統戰部的暨南大學，為十年來首次校數減少。



今年2月，台灣教育部長鄭英耀宣布將禁止台灣本土大學與隸屬於中共中央統戰部的學校合作或交流，包含校本部位於廣東廣州的暨南大學、福建泉州的華僑大學及北京華文學院三校。

其中，暨大原在認可名冊中，另外兩校的學歷則沒被採認。至近期，教育部正式更新「大陸地區大學及高等教育機構認可名冊」，共有154所大學和191所高等專科學校，沒有暨大，致大學認可數量較之前減少一所。

教育部周六（28日）回應指，廣州暨大自2019年起改由統戰部管轄，考量學生學習場域不應該有特定政治目的，為確保台灣學生在正常的學術環境中學習，因此自認可名冊中移除。

暨南大學圖書館。（學校官網）

教育部也提醒，兩岸交流應循健康有序、對等尊嚴及互惠原則。學校辦理到大陸交流的活動，應遵守兩岸政策立場及法令規定，對陸方主動邀約活動應提高警覺，也應注意活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應涉有政治目的或政治性內容，避免接受單向的優惠與招待，或配合大陸政策及政治宣傳。台校如對活動辦理單位、目的、行程及內容有相關疑義，可函詢大陸委員會，或與教育部確認。

暨南大學於廣州市、珠海市、深圳市三地共設有五個校區，目前是由中共中央統戰部、中華人民共和國教育部及廣東省人民政府共同建設的「雙一流」建設高校、「211工程」重點建設高校，也是現時13所廣東省高水平大學之一，高考錄取分數線長期穩居廣東省高校前三甲；其在華僑、華文教育史上佔有獨特的地位，也是第一所招收外國留學生的中國高校；素有「華僑最高學府」的美譽。目前學校以「面向海外，面向港澳台」為辦學特色，在中國內地高校中，暨南大學來自港澳台、華僑及外國留學的學生人數一直穩居前列。