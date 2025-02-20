台教育部將不承認暨南大學等校學歷　校友稱沒影響：憑實力說話

綜合台媒報道，台灣教育部長鄭英耀今日（2月20日）表示，將禁止台灣的大學與隸屬於大陸統戰部的學校合作或交流，未來教育部也不會採認這些學校的學歷，目前已知的有華僑大學、廣州暨南大學和北京華文學院。



大專校院校長會議今（20）日在宜蘭大學登場，教育部長鄭英耀在會前接受媒體聯訪。（中時新聞網）

報道指，教育部長鄭英耀2月20日提到，大陸的華僑大學、廣州暨南大學和北京華文學院目前皆隸屬於統戰部，而台灣的大學與前述幾所學校的學術研究合作交流應被禁止和限制。

華僑大學。（官網）

北京華文學校。（官網）

《中時新聞網》報道，據介紹，目前約有2100名台灣年輕人在福建華僑大學、廣州暨南大學讀書。鄭英耀指出，大陸華僑大學學歷原本就不被採認，而廣州暨南大學因2018年後改隸中共中央統戰部，未來將也不再採認學歷。不過，考量法令正式實施前，在兩校就讀的學生及家長可能不知情，教育部將研議救濟程序。

暨南大學畢業生稱沒影響

對於事件，在廣州暨南大學新聞傳播學院畢業、現時在台中從事設計行業的台灣人郝先生向《香港01》表示，他認為事件與暨大曾在台曝出共諜案有關。

去年11月，暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊、女執行長李宛平被控受廣東省委台辦指示，鎖定台灣立委、現退役將校軍官，招待旅遊並安排與大陸情治人員碰面，另違法替暨大招生。台北地院審理期間傅棄保潛逃，北院依國家安全法判李女1年徒刑，依非法招生、偽造文書罪判7月得易科罰金之刑，台灣高等法院駁回上訴。

雖然在官方眼中，自己學歷可能形同變回「高中」，但郝先生不以為意，稱自己的行業沒人會在意學歷，一切看作品說話，「這把年紀了，沒人在扯學歷了，實力說話」。他又同意，除非是考公務員，否則事件對職涯沒影響。

暨南大學。（視覺中國）

由於台灣南投縣也有一所國立暨南國際大學（與廣州暨大同源，1995年在台復校），他打趣道，廣州暨大在中國大陸是屬於「211工程」一員，是金字招牌，他在台灣，誰會知道211是什麼，「講出去人家以為我唸的是南投這間」。

另一方面，本身是廣州暨大國際關係博士的國民黨團總召傅崐萁表示，教育部不知憑什麼依據，指暨大是統戰學校，他對此覺得很悲哀，並批評賴清德政府持續當井底之蛙，試圖透過一貫伎倆，替大罷免添柴火。