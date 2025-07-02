為台軍爭福利！賴清德下令與航空公司交涉：商務艙有位應自動升等

台灣的總統賴清德1日（周二）晚間演講稱，即日起，台灣6家國籍航空的國際線航班提供軍人優先登機，接下來會請交通部長陳世凱跟國籍航空公司接洽，如果登機後發現商務艙有空位，應該提供軍人自動升等服務。



賴清德稱，如果登機後發現商務艙有空位，應該提供軍人自動升等服務。（台第二作戰區）

賴清德表示，台軍出示軍人身分證供識別後，在台灣的機場搭乘中華、長榮、星宇、台虎、華信及立榮等6家國籍航空的國際線航班，可享優先登機禮遇。

為了進一步幫軍人的升級福利，賴清德提到，民眾未來如果買頭等艙，遇到台軍弟兄搭機，希望大家可以禮遇台軍先登機。他會請交通部長陳世凱跟國籍航空公司接洽，如果登機後發現商務艙有空位，應該讓台軍弟兄自動升等，這樣才是尊重軍人。

台媒《聯合報》報道指，有基層台灣官兵就反映，根據台軍管理規定，獲准出境之台軍人員不得攜帶身分證明出境，但現在又說「出示軍證優先登機」，「政策只做表面」。

也有台灣官兵反映，優先登機禮遇僅適用國際線，但軍人出境多半屬休假、受訓、開會等，機會較少，若不能適用於台灣境內航線，其實實際效益不大。

也有旅遊業者認為，這個政策推行得頗為奇怪，「優先登機並不是什麼了不起的禮遇，不如優先選位、優先升等或使用貴賓室來得實際」。