舊款殲10戰機大勝歐洲最先進飆風　前台軍：解放軍的沉默令人心寒

近日印巴衝突發生一場讓全世界感到驚訝的空戰，一時間大陸軍事迷情緒亢奮，但細究之下過度膨風與基礎軍事知識欠缺，內容值得採信的不多，而台灣一些軍事評論家在媒體上的高論，也多有扼腕之憾。



對此，台灣海軍退役中將蘭寧利今（10）日在臉書分享一篇評論，還引來前退輔會主委馮世寬的留言：

分析的精彩無比！將轉我空軍朋友學習運用。謝謝你蘭哥。

中國舊款殲10大勝歐洲最先進飆風 前台軍：解放軍的沉默令人心寒（01製圖）

連美軍雷達及F-22也不是對手 卻被中國「舊款機」壓倒勝（點圖放大看詳細分析）：

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該評論表示，這不是普通意義上的空戰勝負，飆風式（Rafale）戰機是印度近年來最引以為傲的尖端武器裝備，理論上極難被鎖定擊落，但這一次不僅被擊中，而且是在幾乎沒有迴避動作的情況下，被霹靂15型飛彈擊中。

飆風式戰機配備的Spectra整合電戰系統，被法國達梭公司（Dassault）譽為「歐洲最先進的空戰自衛系統」，能在敵方雷達鎖定之初就發出預警，並自動進行電子反制或釋放干擾絲、熱焰彈。在北約歷次演習中，Spectra系統曾經成功干擾美軍雷達系統，甚至連F-22型匿蹤戰機也無法鎖定。

重點或許不在Spectra系統的技術缺點，而是巴基斯坦空軍採取的戰術戰法，超出Spectra系統的反應能力。面對霹靂15型飛彈，Spectra系統可能不是反制失敗，而是來不及反制。因為霹靂15型飛彈並非單一突襲，而是整套「預警+資料鏈+導引一體化」作戰網路的一環。

Spectra系統面對的不是1枚飛彈，而是一個涵蓋百公里、動態變化的空中伏擊鏈路。還有一個關鍵因素，Spectra系統的最大優勢是在電磁態勢已知、威脅方向明確的前提下，自動分配干擾反制，但這場戰鬥從一開始就是巴國設定的資訊不對稱戰局。因此不是Spectra系統技術失敗，而是在面對中式系統化壓制時被廢掉了。

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根據巴基斯坦方面人士確認，飆風式戰機是被殲10C型戰機發射的霹靂15型飛彈擊落，代表殲10C型不僅擔負搜索與目標導引任務，更是整個打擊鏈的核心火力載台。

更關鍵的是，此次並不只是一次空對空交火，而是一次空地聯合、節奏高度控制的戰場伏擊。Spectra系統不是失靈，而是無從反應。這不僅是巴國空軍戰力的展示，更是解放軍「中式攻勢空軍作戰體系」的一次牛刀小試。霹靂15型飛彈、殲10C型戰機與預警系統的協同，正在展現不同於西方「單機性能主導」的戰鬥邏輯。

退將蘭寧利指出，台灣有識之士對此絕對會憂心，當然孫子說過「戰勝不復」，同樣的場景不會重演，但總不能「安心吧！沒事！」的一語帶過。畢竟解放軍的殲10 CE型還不是主力戰機，如果換成殲16、殲20、殲35型戰機上場，還攜掛霹靂17型飛彈怎麼辦？

蘭寧利還強調，如果解放軍同樣也在網路中心架構下，實施空中預警、一體化ISR（情監偵）與電子作戰、陸空聯合作戰，台軍何以為戰？更重要的是，事發到今天解放軍對外「隻字未提」，這種超乎尋常的寂靜，很讓懂的人們「心寒」。

解放軍東部戰區戰機。（微博＠東部戰區）

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