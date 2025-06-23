福建5旬婦網戀20餘日被騙近600萬　央視曝詐騙分子這一關鍵套路

《央視新聞》曝光一起涉案金額超1.8億元（人民幣，下同）的詐騙案，受害者有上百人，抓獲涉詐犯罪嫌疑人88名。受害者之一的福建張女士在短短20多天內就被騙近600萬元。警方解析，該團夥通過讓被害人代為操作所謂的投資賬號的方式，讓被害人放下了對陌生投資理財App的戒心。



被害人張女士。（央視新聞）

被害人張女士。（央視新聞）

網戀20餘日被騙近600萬

據報道，50多歲的福建張女士離異多年，於2023年6月收到自稱是某婚戀網站紅娘發來的短訊，說已經為她匹配到了合適的對象。

在張女士與所謂相親對象建立了初步的戀愛關係後，對方突然要求張女士幫忙，操作自己在某金融平台的投資賬戶。在代操作的過程中，張女士發現了平台的高額盈利，在對方的慫恿下，張女士進行了第一次投資，也順利地取出了賺到的錢。

對方要求張女士幫忙操作自己在某金融平台的投資賬戶。（央視新聞）

在這個「相親對象」的誘導下，張女士開始加大投入，甚至抵押了兩套房產。2023年7月13日，張女士將所有的資金都轉移到該投資平台後，卻發現賬戶再也打不開了。短短20餘日，張女士就被騙了近600萬。

代操作「投資賬號」降戒心

疑犯交代稱，當他們與被害人在社交軟件上進行文字或語音聊天到達一定程度後，被害人通常會提出視訊通話或者線下見面的要求。而這時，詐騙分子早已編造好單位保密要求、人在國外不方便等藉口進行回應。

不少被害人表示，詐騙分子讓他們代為操作所謂的投資賬號，讓被害人放下了對陌生投資理財App的戒心。（央視新聞）

不少被害人表示，詐騙分子讓他們代為操作所謂的投資賬號，讓被害人放下了對陌生投資理財App的戒心。

福建省南安市公安局刑事偵查大隊洪瀨中隊偵查二隊隊長李克強解析，疑犯把賬戶交給被害人，能正常登錄，他充錢進去，被害人又能看到金額上漲，幫忙買賣交易，過程中看見自己操控的賬戶金額在上漲，可能對這個投資更加深信不疑。

警方指被害人幫忙買賣交易，過程中看見自己操控的賬戶金額在上漲，可能對這個投資更加深信不疑。（央視新聞）

而這個所謂的投資理財App，其實只是犯罪團伙架設在境外的一個虛假投資平台，被害者所看到的賬號資金和詐騙分子的所謂轉賬記錄都是犯罪嫌疑人在後台操作控制。

警方介紹，整個詐騙團伙分工明確，「金主」在境外提供場地和資金，旗下人員分為不同詐騙小組：一部分人員負責管理與指導；一部分人員直接與被害人聊天；還有人員提供涉詐App技術支援。