丹娜絲｜3因素改發3號風球　路徑突轉彎　天文台拆解李氏力場真身

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／HKO／GFS／ECMWF／丹娜絲／木恩】打風！天文台於7月4日中午12時20分發出一號戒備信號。7月5日上午11時，熱帶風暴丹娜絲集結在香港之東南偏東約400公里，即在北緯20.3度，東經117.4度附近，預料向北緩慢移動，在南海東北部徘徊，並逐漸增強。



熱帶氣旋丹娜絲今明兩日會在南海東北部緩慢移動並逐漸增強，隨後會加速向東北方向移動，大致移向台灣西部沿岸至台灣海峽一帶。（天文台）

熱帶氣旋路徑概率預報。（天文台）

即睇天文台熱帶氣旋路徑預測＋風力▼▼▼

天文台表示，按照現時預測，丹娜絲今日餘下時間至明早（7月6日）會在南海東北部緩慢移動，於本港東南400公里左右掠過，預料丹娜絲隨後會加速向東北方向移動，大致移向台灣西部沿岸至台灣海峽一帶；丹娜絲環流較為細小，除非其顯著增強並採取較為接近珠江口的路徑，否則本港普遍地區不會吹強風，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低，一號戒備信號會在今日維持。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，丹娜絲今日（7月5日）進入本港400公里範圍後，7月6日（星期日）會進一步增強成颱風，但會90度直角轉彎向東北方向移動，移向台灣西部沿岸至台灣海峽一帶，並於7月8日（星期二）在台州市附近登陸。

至於是否有機會發出3號風球甚至更高信號，需視乎丹娜絲路徑、風力，以及對香港影響。

網民：李氏力場發功？

網民看過颱風路徑感到驚訝，笑言是否「李氏力場」再現，「李氏力場又發功？」、「聽日準時返工」、「誠哥好嘢」。

天文台拆解「力場」真身

其實颱風轉彎是自然現象，天文台就曾拍片拆解坊間所說的「李氏力場」真身。天文台指出，雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

↓↓↓ 「李氏力場」真身 ↓↓↓

+ 13

天文台前助理台長梁榮武在天文台《氣象冷知識》節目中解釋，真正影響襲港熱帶氣旋是主要力牆是「副熱帶高壓脊」，又稱太平洋高壓脊或副高。梁榮武指，每逢7月，副高就會增強向西伸延，接近香港。副高一西伸，連颱風也要乖乖聽命：「颱風跟副高相比，就像是小孩子站在一代宗師身旁。颱風會乖乖被副高牽著走，沿著副高外圍走。當副高增強西伸或東退，颱風的移動路徑會跟著改變。」因此，很多本來預計正面襲港的熱帶氣旋亦急轉彎。梁榮武更詳細的解釋，請按此。

天文台：未來多天有雨

本港天氣方面，天文台表示，酷熱天氣及高溫觸發的驟雨會在今明兩日影響廣東地區，預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期逐漸靠近廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天都有驟雨，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹5級風。