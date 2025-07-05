2025香港影展在台灣舉辦　《爸爸》《虎毒不》導演親臨開幕式

財團法人台港經濟文化合作策進會與大陸委員會合辦的「2025香港影展」，7月4日至13日在台北光點華山電影館舉行。受到影迷熱烈歡迎，開放線上索票後，短短數天，所有場次均索票一空。《爸爸》的導演翁子光、《虎毒不》的導演陳小娟也參與開幕式，現場座無虛席。



台灣策進會董事長賴秀如指出，本屆影展以「鄉．港．情未了」為主題，精選13部近兩年香港的代表作品，聚焦在香港家庭成員的互動、在地的生活日常與人性溫度也勾勒現代香港社會的多元樣貌與深層情感。



翁子光憑《爸爸》贏得香港電影編劇家協會2024年度推薦劇本獎。

台灣陸委會主委邱垂正強調，會繼續支持台港健康有序的交流。邱垂正稱，「創作」需要自由的土壤，台灣作為一塊自由沃土，可以為許多移居來台的香港電影人或文化產業工作者，提供多元題材與創作空間。

邱垂正提到，香港電影多年來廣受台灣人的關注與喜愛，近年隨著整體環境的變化，新一代導演用更細膩的手法，藉由描繪人性與情感反映當下社會面貌，喚起觀眾共鳴。

《虎毒不》導演陳小娟早前接受《香港01》訪問，透露劇情原本更暗黑的結局，其中一個演技爆發鏡頭更只成功拍攝到一次！（梁碧玲攝）

他稱，本次影展短片單元「留離之際」所放映的3部短片，其3位新銳女性導演都在台灣大專院校研讀電影，展現陸委會長期鼓勵協助香港年輕人來台就學及發展的顯著成果。

邱垂正強調，陸委會將持續支持策進會推動台港健康有序的交流。透過策進會長期的努力，讓台港民眾有更多正向互動及認識，成為促進台港交流最堅實的橋樑。