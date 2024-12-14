爸爸｜「巿民劉先生」一反應被翁子光揀中擔正：他有一種民間智慧

由金馬影帝劉青雲主演的新片《爸爸》，受2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」，在香港上映首4日票房已突破500萬港元佳績，而劉青雲彷彿刻到骨子裡的深層內化演技也被眾多觀眾封神！



劉青雲彷彿刻到骨子裡的深層內化演技也被眾多觀眾封神！（資料圖片／葉志明 攝）

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導演翁子光透露當初堅持一定要找劉青雲主演《爸爸》，是源自於看到他過年上街買菜受訪時化身「巿民劉先生」的新聞，翁子光說：

「當時青雲反應就像個普通巿民，令我不得不佩服，他具有一種民間智慧，就是電影《爸爸》需要的生活智慧。」



《爸爸》世界首映前夕，導演翁子光親撰長文，感謝東京國際電影節對《爸爸》的肯定及案件中的父親對電影改編的支持。（資料圖片）

戲外劉青雲與結婚26年的郭藹明是演藝圈著名模範夫妻，不只一次公開表示不生小孩，理由是：「朋友都跟我說，生個小孩能讓夫妻關係更緊密，如果我們的夫妻關係已經非常親密，那就不用生小孩了。」十足寵妻魔人，更因為太常幫老婆去市場買菜，「市民劉先生」的親民形象深植人心；而導演翁子光也認為由劉青雲來詮釋《爸爸》最適合不過：

「大家都知道他從來不是一個爸爸的形象，反而是獨來獨往的感覺，如果由他演出一個孤獨、情感壓抑的爸爸會不會更適合呢？」



郭藹明和劉青雲於拍攝《大時代》時結緣。(《大時代》劇照 )

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片中飾演劉青雲兒子的18歲新演員蘇文濤從未演過戲，初登大銀幕表現可圈可點，從青少年的倔強叛逆到最後釀成大禍的無助徬徨，回憶挖掘這塊璞玉的過程，導演表示相當有趣，當初試鏡超過100位演員和素人，一直沒找到合適人選，最後有同事拿了朋友兒子的照片給導演看：

「我第一眼就覺得他很貼近我心目中『兒子』的形象，眼神好真誠，沒有畏懼，青澀卻充滿想法。」



【同場加映】細數圈中戲假情真的藝人 劉青雲郭藹明因《大時代》結緣愛足28年（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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電影《爸爸》劇情描述失去了家人的阮永年（劉青雲 飾）如常回到茶餐廳開店，讓自己感覺一切依舊，他活在回憶的日常裡，妻子金燕（谷祖琳 飾）準備早餐的廚房，兒子厚明（蘇文濤 飾）玩網路遊戲的電腦桌，女兒厚恩（熊諾頤 飾）收養的三色貓「三花」，還有一家人共進晚餐的快樂谷茶餐廳，彷彿那一夜從未將一切吞噬。

劉青雲戲中妻子由谷祖琳飾演。（IG@jo_koo）

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血緣的摰親奪走了生命的摯愛，永年既無法憎恨生者，更無法忘記逝者，唯有回憶與幻想相濡以沫，讓永年在迷茫的生活中找到一些真實感，縱與兒子一窗之隔，永年比以往更努力活得像一個「爸爸」，這段父子關係，會否迎來長夜盡頭，成為彼此活著的救贖？

電影《爸爸》香港熱映中。



劉青雲（後排左起）與蘇文濤、谷祖琳和熊諾頤（前）在《爸爸》中飾演一家人。（《爸爸》劇照）

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