台男違禁玩SUP溺亡　救援橡皮艇捲入漩渦翻覆　2名年輕消防員殉職

台灣新北市8日（周二）發生一宗溺水意外，一名年約50多歲男子玩直立板（SUP）遇溺身亡，而在當局派船搜救時，不料1艘橡皮艇意外翻覆落水，橡皮艇上2名分別37歲及36歲的消防員死亡。



當局派船搜救時，不料1艘橡皮艇意外翻覆落水。（影片截圖）

當局派船搜救時，不料1艘橡皮艇意外翻覆落水。（ETtoday新聞雲）

當局派船搜救時，不料1艘橡皮艇意外翻覆落水。（ETtoday新聞雲）

事發現場。（ETtoday新聞雲）

台媒報道，意外發生在新店區廣興橋桂山發電廠水域，當地附近已有告示牌，明令禁止從事水上活動。50多歲陳男與朋友到場玩SUP，但自身卻在過程中不慎溺水失蹤。

當地消防局派遣搜救隊趕赴現場，4艘橡皮艇下水搜救，溺水男子被救起時已無呼吸心跳，送醫搶救不治。

37歲的消防員吳恩碩殉職。（ETtoday新聞雲）

36歲的消防員張敬謙殉職。（ETtoday新聞雲）

未料其中1艘橡皮艇因水勢湍急意外翻覆，造成船艇上5名搜救人員落水。其中37歲消防隊員吳恩碩事發時被水流壓在湖底，送院後院方全力搶救，每3分鐘打一支強心針、共打了35支仍無法救回，不幸殉職。

另外一名36歲的消防員張敬謙經搶救後，於9日中午宣告不治。

橡皮艇遭水流拉進漩渦翻覆

當局解釋指，事故是因現場水勢異常洶湧，救援人員在漩渦區域下方周圍嘗試搜索時，仍意外被水流拉進漩渦，無法脫離，最終導致船艇翻覆。參與救援消防員均有急流救生證照，並全程穿戴急流救生衣、防寒衣與頭盔等標準個人防護裝備。

當局又指，目前還有一名志願消防隊員在搶救當中，可自主呼吸，盼可平安度過。