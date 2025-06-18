安徽旅遊博主撈無人機溺亡　朋友：他是家中獨子，孩子才7歲

綜合內媒報道，安徽一名有20萬粉絲的旅遊博主江小隱因下水撈無人機不幸溺亡，其朋友指他是家中獨子，還有一個七歲的孩子。



江小隱過往作品。（影片截圖）

訃告。（網絡圖）

江小隱不幸溺亡。（影片截圖）

《九派新聞》報道指，目擊證人筆錄描述，無人機掉進水裏，當時水不深，江小隱下水去撈，打撈過程中，水位從腳踝漲至膝蓋、腰部、胸口。水漲到胸口位置時，江小隱離無人機大概有兩三米遠，水閘突然放水，他意識到不太對勁，開始往回撤，但當時已經來不及了。

涉事景區職員表示，博主江小隱是為了拍攝提前到景區踩點，於6月16日為了撿落水的無人機不幸溺亡。 該名職員還解釋，事發時已經及時施救，落水的兩個人中救回來了一個人。死者朋友表示，江小隱是家中的獨子，膝下還有一個7歲的孩子。

江小隱賬號。（影片截圖）

涉事景區內設有多個警示牌。（九派新聞）

涉事景區。（極目新聞）

涉事景區內設有多個警示牌，上寫有「水深危險，禁止嬉水」。上述景區職員介紹，景區上游有發電水庫，因事發前幾日下大雨需要排洪才放了水。

《極目新聞》報道指，轄區派出所表示，溪流的上游在當天下午4點多放了水，而且當時還下雨了，導致江小隱下水時水流比較大。目前，已經將相關情況通知死者家屬。

江小隱過往作品。（影片截圖）

江小隱過往作品。（影片截圖）

據水墨汀溪景區官方介紹，該景區為國家AAAA級旅遊景區，集青山綠水、林海茶園、奇花異樹、怪石深潭於一體，景區內有十萬畝原始森林，被譽為國寶的「千年壽紙」發源地。

江小隱過往作品。（影片截圖）

江小隱過往作品。（影片截圖）