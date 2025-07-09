日本網紅「台警局旁嫖妓」影片瘋傳竟成台灣買春指南　警方急回應

日本一名YouTuber以開箱世界各地紅燈區爆紅，近日他上傳一段影片，是他到高雄警察局新興分局附近開房，紀錄並分享整個買春過程，影片迄今有超過6萬人點閱，甚至有日本網友表示會將此影片作為台灣旅遊參考。



不過警方根據影片內容進行酒店查訪，發現影片應是在去年拍攝，若涉違法性交易，依法最高可處3萬元（台幣，下同，約8075港元）罰鍰。

日本一名YouTuber到台灣高雄新興警察分局附近嫖妓的影片瘋傳，甚至成為日本網友的台灣旅遊參考，引起關注。（社會事新聞影音影片截圖）

點圖放大瀏覽涉事影片截圖：

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這名擁有56.4萬追蹤的日本YouTuber近日在個人YouTube頻道上傳一段影片，影片內容是到高雄旅遊，不僅去六合夜市觀光吃美食，也不忘到隔壁的七賢路踩點各式酒店，以及打卡老司機必去的買春聖地「電信大樓」。

他也不忘在影片中分享台灣的「極樂步驟」，找到業者後透過聊天軟件聯繫，對方私訊女服務生的照片和價格後，雙方約好會面地點，業者便會傳送房間號碼。

該名YouTuber循線赴約，並從酒店外就開始錄影紀錄，打開房間門，就有一名身穿黑色細肩連身裙、身材火辣的女服務生坐在床邊，兩人相視而笑，他直呼：

Oh my god！

兩人便互相詢問年紀、國籍，女服務生則是應對熱情，表示自己來自馬來西亞。

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這段影片近日放上YouTube頻道後隨即引來注目，甚至有日本網友表示，他很快就要來台灣旅遊，會將此影片做為參考依據。還有日本網友分享，也曾去過七賢路的買春大樓。

根據YouTuber記錄到的酒店外觀，被認出就在新興分局附近，實際查詢房價，住宿一晚約800至1200元（約215至322港元），休息2小時是600元（約161港元）。社交網站不禁嘲諷，女服務生疑似持觀光簽證來台賣春：

如果市長知道日本YouTuber幫忙推廣這種深度旅遊，還在警局對面會傻眼吧。

新興分局表示，經檢視該網絡影片，並前往該酒店查訪，經比對相關裝潢擺設，影片應為去年拍攝。分局持續要求轄內各酒店落實登記，避免類似不法行為再發生。

新興分局指出，自2024年迄今共查獲妨害風化案23件、131人，針對轄內各家可能從事不法場所，均規劃機動臨檢工作，如有發現不法將會依法查處送辦。

新興分局重申，對於任何不法業者本分局絕不寬貸，且此類色情業者無論藏身何處，警方會依法執法，持續予以取締，淨化治安環境。

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