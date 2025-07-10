美軍匿蹤戰艦部署日本　麥可蒙蘇爾號未來或將巡弋台海

美國海軍最新匿蹤戰艦之一、「朱瓦特級」驅逐艦2號艦「麥可蒙蘇爾號」（USS Michael Monsoor，DDG-1001）已於7月7日抵達駐日橫須賀的美軍第七艦隊司令部。媒體分析，該艦將在西太平洋展開巡邏任務，與第15驅逐艦中隊（DESRON 15）共同執勤，未來也可能現身台灣海峽。



台媒《中時新聞網》7月9日報道，「朱瓦特級」為美國海軍21世紀的軍艦建造計劃代表，採用極簡、單調的外型設計，以降低雷達反射率達成匿蹤效果。原先計畫建造32艘，最終因預算削減與作戰需求變化僅建成3艘，成為美海軍極為罕見的艦型。

麥可蒙蘇爾號抵達日本。（美國國防部）

報道介紹，「麥可蒙蘇爾號」以美國海豹突擊隊員蒙蘇爾（Michael Monsoor）為名，他在2002年伊拉克戰爭中，面對敵軍投擲手榴彈時以身體撲向爆炸物保護戰友，最終壯烈犧牲，獲追授榮譽勳章。

該艦長190公尺、寬24公尺、吃水8公尺，排水量達14564噸，是美軍史上最大的驅逐艦，實際性能更接近巡洋艦。動力系統由兩具勞斯萊斯MT30燃氣渦輪與兩具RR4500渦輪發電機構成，發電總量78百萬瓦，除推動螺旋槳主機外，亦可為艦上高功率武器系統提供能源。

艦首配置2門155公釐「先進火砲系統」（AGS），彈藥庫可容納920發遠程對陸攻擊彈藥（LRLAP），惟美軍後續因成本過高取消LRLAP採購，使得AGS火砲目前形同展示品。

報道指出，目前朱瓦特級正轉型為高超音速導彈平台，1號艦「朱瓦特號」自2023年8月起在亨廷頓英格爾斯造船廠進行改裝，原有AGS火砲將拆除，改裝為可容納12枚中程常規快速打擊系統（IRCPS）導彈的大型發射管。未來2號艦「麥可蒙蘇爾號」與3號艦「林登詹森號」也預計進行相同改裝。

儘管目前「麥可蒙蘇爾號」尚無高超音速打擊能力，但其先進匿蹤設計與武裝仍具高度威懾力。報道指出，「當它有意出現在爭議水域時，是一種明確的政治態度」。

該艦仍配備80具Mk 57外周垂直發射系統（PVLS），可搭載戰斧巡弋導彈、SM-6標準導彈、ASROC反潛導彈與先進型海麻雀導彈（ESSM），火力強大。其感測系統亦為最先進，包括AN/SPY-3多功能雷達與立體搜索雷達，具備X波段與S波段雙重能力，不依賴傳統火控雷達亦可獨立追蹤與打擊空海目標，作戰效率超越伯克級驅逐艦。