台海危局悄然定稿：全球戰火下的歷史劇透

從歐洲的俄烏戰火、中東的以伊對轟，再到美國轟炸伊朗核設施的驚心動魄，這個世界的軍事火藥味早已在地圖上點燃無數火星。當人們的眼光被以色列空襲德黑蘭、伊朗羸弱反擊的新聞牽引之際，遠東的台灣，這塊被地緣政治擺弄數十年的棋子，也正在這股亂流中暴露其未來命運的殘酷脈絡。當國際秩序徹底崩解為實力邏輯之時，台灣問題，其實早已不是是否會爆發衝突的問題，而是北京何時、以何種方式動手的問題。



先看看最新「苦主」伊朗的例子。當以色列在國際譴責聲中對伊朗核設施展開十餘日轟炸，美軍出動鑽地炸彈精準打擊，結果是德黑蘭軍政高層近乎被團滅，伊朗也只能在威脅下接受停火條件。這場戰爭向全球展示的最殘酷現實不是正義的失敗，而是那一句冷酷得無需修飾的句式：打了就打了，你能怎麼樣？（延伸閱讀：台海有戰事｜「說打就打」 中東局勢對台灣震耳欲聾的警醒）

2025年6月，美國空軍一架B-2隱形轟炸機在執行完「午夜之錘」行動（Midnight Hammer，美國襲擊伊朗核設施）後返回美國密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）。（Reuters）

俄羅斯對烏克蘭的戰爭，也在證實同一邏輯。不論美歐如何譴責、不管普京決策多荒唐，當戰爭開打，戰場便是主權與道德的終點站。最後，儘管俄軍損兵折將、國內經濟受創，卻仍掌控了戰場主動，達成局部佔領與消耗對手戰力的目的。而烏克蘭？在美國逼迫下走向談判桌，礦產資源被吞，國土被侵蝕，只留下滿地瓦礫與一紙正義無力的國際聲援。

這些正在發生的戰爭，不是異地他鄉的戲劇，而是對台灣地緣命運的活生生預演。民進黨政府在台海問題上持續刺激對岸，賴清德政府上任一年以來，不僅拋出所謂「新兩國論」，更接連推動「國安17條」，近期更推出「團結十講」，幾乎要將兩岸對撞的速度加速到極限。對北京而言，這些舉動不是挑釁那麼簡單，而是如同國台辦回應的，是對國家主權與歷史記憶的明目張膽嘲諷。（延伸閱讀：賴清德宣講「團結國家」 內地學者：意在團結走完台獨最後一里路）

賴清德6月22日發表「團結國家十講」系列的第一講。（Facebook@賴清德）

事實上，不少台灣人仍抱有一種僥倖心態，認為北京動武還需要「一念之間」，似乎北京對台政策還充滿變數與猶疑。但事實正好相反。從北京的政治邏輯來看，台灣問題從來不是什麼外交或戰略選項，而是中國國內政治版圖未完成的缺口：一個統一中國的歷史終章，怎可能容忍「兩國論」長存？北京應對台灣問題的關鍵從來不是「要不要打」，而是「何時打」、「怎麼打」、「打多大」。

從中東戰局的收縮式攻擊策略來看，北京早已「心裡有數」，或將引導其調整軍事部署，以避免如俄烏戰事那般陷入泥沼，而更傾向以色列與美國對伊朗那種快速斬首、高效破壞、威嚇控局的手法。當北京持續羅列頑固台獨份子名單、建立舉報平台、制訂懲戒法案，這些並非象徵性政治語言，而是作為未來行動正當性的法律與輿論鋪墊。

而國際社會的立場也早已浮出水面。新加坡外長維文在北京最新公開表態「不允許被台獨勢力利用」，再度突顯東南亞國家在兩岸議題上的務實與清晰。新加坡政府堅守一中原則，並無意與台灣進行政治錯位的曖昧。至於英國，雖然在最新出爐的國安戰略中四度提及台灣，呼籲和平解決，但也只是強調不支持單方面改變現狀，言語中的模糊與現實中的疏離，只會讓台灣更孤單地看清：在真打起來時，沒人能阻止中國。（延伸閱讀：王毅會見新加坡外長維文 維文在華表態：不允許新被｢台獨｣利用）

外交部長王毅在京會見新加坡外長維文。（外交部）

然而，民進黨政府迄今仍沉迷於與美、日、歐關係的「虛擬保護傘」，這不但無助於避戰，反而只會加速戰火逼近。尤其是美國特朗普政府的孤立主義傾向愈加明顯，在以伊戰爭中選擇只保護自己利益，根本無意為盟友全面出手。老生常談的一個問題，面對已然強大的中國，美國會因台灣而與北京開戰？若非台灣上下政治麻痺過深，這種幻想在伊朗與烏克蘭的命運映照下，理應早就醒來。

細究台灣內部所做出的努力，如將在7月舉行的「漢光演習」與「城鎮韌性演練」的提前宣告，儘管展現了部分軍民整合與社會防衛的心力，但其實也流露出官方對於可能衝突的無奈預期。諸如大型賣場避難、鼓勵民眾準備避難包、推廣APP定位避難所，這些並不只是教育宣導，更像是台灣國防部門早已做好最壞打算的潛台詞。

值得注意的是，台灣在今次演習納入「無劇本」與「持久戰」的想定，說明台灣軍方正在接受現實：若戰事一旦爆發，將會是一場沒有善後劇本、難以預測收場的苦戰。這場演習不是對戰爭的預防，而是對生存的備戰。只是，不管備戰多充分，在實力懸殊與戰略孤立的格局下，勝算從來渺小。

這就是北京最大底氣所在：打了就打了，你能怎麼樣？正如伊朗最終只能屈從停火方案、烏克蘭只能坐上談判桌，未來若台灣當局仍不調整政策方向，最後等來的很可能不是談判機會，而是一場短促而決絕的清算行動。

所以，與其說民進黨政府是在走自己的台灣路，毋寧說它是在用台灣民眾的未來，為其意識形態殉葬。當整個世界進入「實力就是道理」的戰略新常態，過去那些靠國際聲援、外交演講、符號性出訪堆砌出來的安全感，終將像紙牌一樣崩塌。而北京，早已等在歷史的那一端，只等一次足以轉動天平的機遇。