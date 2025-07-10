M1A2T坦克實彈射擊全數命中　賴清德：不愧為「地表最強」

台灣向美國採購108輛被稱為「地表最強坦克」的M1A2T坦克，首批已在去年底抵台，並在今年2月啟動換裝訓練。周四（10日），M1A2T坦克執行120公厘戰車炮實彈射擊，全數命中標靶。總統賴清德表示，坦克打擊、機動性都非常強大，不愧被譽為地表最強。



M1A2T坦克當日以靜（車）對靜（靶）、靜對動、動對動方式，一共射擊19發「翼穩脫殼穿甲訓練彈」，全數命中。賴清德致詞表示，目前台軍正進行一年一度最重要的漢光41號演習，今年演習特別採極限練兵方式進行，即沒有事先的範本，以大規模實戰化演練進行，目的是讓全體軍隊拿出平時訓練的成績；另一目標，是落實台灣「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略。

賴清德到新竹視導M1A2T坦克實彈射擊。（ETtoday）

親自觀看M1A2T坦克炮實彈射擊後，賴指出，其不管是打擊能力或機動性都非常強大，不愧是被譽為「地表戰力最強的戰車（坦克）」，他也要感謝584旅，不管是前往美國接訓或回台後全力以赴進行各項操演，現在看到各項成果，相信以實戰演練的成果，一定能在未來搭配無人機或創新戰術戰法，落實戰略目標。

2019年，美國政府向台灣出售108輛M1A2T坦克，總額20億美元（折合約155億港元）。台灣預計，坦克將於2024年至2026年、分3批運抵台灣，分別為38輛、42輛、28輛。

M1A2T坦克被譽為「地表最強」。（美國陸軍網站）

美國軍售台灣的M1A2T坦克，其中「T」代表TAIWAN，即「台灣特規版」。M1A2T坦克的主要武器是口徑120公厘的戰車炮，並且配備獵殲系統，射擊後可即時搜索下一個目標，提升接戰效率，同時其也擁有複合式裝甲。