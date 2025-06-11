殲10、霹靂15導彈引台灣關注　美國或將增加對台軍售　國台辦回應

6月11日上午，國務院台辦舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮就近期兩岸熱點問題回答記者提問。



有記者表示，大陸「殲-10C」戰機與「霹靂-15」導彈在印巴空戰中展現壓倒性優勢引發島內輿論高度關注。有輿論指出，這戳破了民進黨當局「以武拒統」的幻想，再度揭示了兩岸軍力懸殊的客觀現實。對此有何評論？

朱鳳蓮回應稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，妄圖「倚外謀獨」、「以武拒統」，完全是不自量力、自尋絕路。我們有堅定信心、堅強決心、強大能力，粉碎一切「台獨」分裂圖謀，維護國家主權和領土完整，實現國家統一。

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對於近期中美領導人通話，強調美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分裂分子把中美兩國拖入沖突對抗的危險境地。

朱鳳蓮說，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關系第一條不可逾越的紅線。

朱鳳蓮指出，民進黨當局及「台獨」分裂勢力頑固堅持「台獨」立場，不斷「以武謀獨」「倚外謀獨」，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，是台海和平穩定的禍根亂源。我們堅決反對「台獨」分裂和外來幹涉，將堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅定不移推進國家統一、民族覆興。

中國敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎之又慎處理台灣問題，將不支持「台獨」的承諾落到實處，不向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，不讓極少數「台獨」分裂分子破壞中美關系大局的陰謀詭計得逞。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（國台辦發布）

針對美國計劃大幅加增對台軍售總額超過183億美元，並施壓台在野黨勿阻擋民進黨當局提高防務預算。此外，賴清德表示台防務預算要達GDP3%或更高。

朱鳳蓮再次強調，堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理台灣問題，停止售台武器，停止「武裝台灣」，停止支持慫恿「台獨」分裂勢力「以武謀獨」。

她也指出，近期有島內民調顯示，超過六成的受訪者認為，美國要求台灣提高軍購費用，是想賣軍火賺更多錢。這充分證明，越來越多的台灣民眾認清了美國把台灣當「提款機」、「火藥桶」的險惡用心。但賴清德當局為謀取「台獨」私利，悖逆民意，置島內安全利益於不顧，甘當魚肉任人宰割，無底線「賣台」、「害台」。這種「倚外謀獨」、「以武謀獨」的行徑注定失敗。