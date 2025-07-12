美退役海軍少將：台美應進行雙邊聯合演習

7月11日，在台軍「漢光41號」演習期間，美國退役海軍少將蒙哥馬利在華府智庫哈德遜研究所舉辦的「漢光演習與台灣軍備之路」座談會上表示，台美應進行雙邊聯合演習，並針對中國大陸可能發動的經濟戰進行演練。他指出，漢光演習缺乏這兩大關鍵元素，並建議台灣強化後備軍人訓練。



「漢光41號」演習於7月9日至18日進行，為期10天9夜，較往年延長，並新增應對中國大陸「灰色地帶」襲擾的演練。蒙哥馬利認為，漢光演習聚焦中國大陸跨越台灣海峽的「最危險情境」，但未與美國進行雙邊演習，無法培養協作能力，部分原因是「美國態度軟弱」。他強調，美國作為全球大國，不應受北京影響，應與台灣聯合演練，提升協調性，實現「2加2等於5」的效果。

漢光演習期間，淡水河口實施阻絕與爆破演練。（聯合報）

蒙哥馬利指出，漢光演習忽略了更可能的情境——中國大陸通過網路驅動的經濟戰，攻擊台灣金融、能源和通訊弱點，建議納入相關演練。前美國海軍軍官、哈德遜研究所資深研究員克拉克也表示，台美需立即展開聯合演習，建立指揮、控制與通訊的相互操作性，否則將為衝突升級後的失敗埋下伏筆。

此外，蒙哥馬利建議台灣優化後備軍人制度，將現役陸軍戰鬥旅從18個減至12至14個，整合裁撤單位至後備部隊，形成約30個後備戰鬥旅，並為後備軍人提供每年2周的訓練，以提升防禦能力。