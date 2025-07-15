台漢光演習新北演練縱深防衛作戰　模擬解放軍登陸後六大防線抵抗

台灣漢光41號實兵操演進入第7天，周二（15日），陸軍機步269旅在新北八里執行縱深防衛作戰演練，模擬解放軍登陸台灣後，台軍設置多重阻絕設施，以雲豹甲車、拖式2B導彈車及機械化步兵等火力抵抗，透過縱深空間消耗對方戰力，同時保存己方實力。



根據軍方規劃，周二及周三（16日）演練假想解放軍已登陸台灣並建立灘頭堡，試圖攻佔港口與機場。為了應對，台軍整合了軍民力量，實施縱深防禦及持久作戰。上午，機步269旅在八里區及台北港外圍展開演練。演習前，國防部政治作戰總隊心理作戰大隊以國、台雙語廣播告知當地居民演習即將開始，並提醒聽到槍炮聲勿驚慌。

陸軍機步269旅在新北八里執行縱深防衛作戰演練。（聯合報）

陸軍機步269旅在新北八里執行縱深防衛作戰演練。（聯合報）

演練期間，陸軍在八里區商港九路由外向內設置6道阻絕設施，包括水泥塊、紐澤西護欄、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網、機動阻絕器材（HESCO）及貨櫃，最後一道則動員遊覽車等大型車輛形成屏障。空中部署戰術近程無人機進行偵察與觀測。台軍透過多重阻絕與雲豹甲車、拖式2B導彈車及機械化步兵的交互掩護，模擬逐次撤離戰鬥梯隊，消耗假想敵戰力。

現場可見，雖未明確編設假想敵，但機步269旅官兵在想定情境下，機械化步兵在雲豹甲車搭載的30公厘鏈炮、40公厘榴彈槍及拖式2B導彈車火力支援下，以步槍及機槍火力交叉掩護，依序後撤。過程中，官兵還模擬為受傷同袍進行戰傷救護並撤離戰場，最終撤至中山路，演練圓滿結束。

陸軍在八里區商港九路由外向內設置6道阻絕設施，最後一道則動員遊覽車等大型車輛形成屏障。（聯合報）

水泥塊阻絕設施。（聯合報）

到場觀摩的國防安全研究院委任副研究員揭仲認為，陸軍以6道阻絕讓解放軍必須要繞路通過，隨後再以聯兵營的機械化步兵，透過雲豹甲車、拖式2B導彈車等火力支援逐步後撤，進而吸引解放軍進入台軍預設的口袋陣地。

他表示，解放軍的戰術強調「穿插」，即攻擊部隊碰到堅固據點或是遇到障礙物時盡可能繞過去，尋找新的空隙並快速突破，因此台軍在當日演練中透過阻塞線加上火力掩護方式，強迫解放軍必須走進台軍預設的道路、佈下的陷阱，而台軍部隊則藉由不斷往後轉進過程，吸引解放軍深入台軍設下的火力交叉地帶與埋伏熱區。

揭仲進一步稱，以往台軍類似的操演，就是地面部隊不斷地推進，然後就揮旗結束，但當日的操演較能反映戰時情況，將原本紙上的戰術，結合現地實況做演練。