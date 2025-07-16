涉統戰疑慮　金廈泳渡宣告無法舉辦　金門縣府：遺憾但尊重決定

台灣金門縣副縣長李文良周三（16日）表示，第13屆金廈泳渡接力公開賽因至今未收到陸方選手入境許可，遺憾宣布無法繼續舉辦。他強調，活動舉辦十餘年已具品牌知名度，雖無法如期舉行，但縣府尊重中央決定，並將持續與中央溝通未來辦理事宜。



原定於7月26日舉行的第13屆金廈泳渡，近日傳出因涉「統戰」疑慮可能停辦。李文良向媒體說明，今年活動由陸方主辦，需中央核發陸方選手入境許可，始得經海上進入金門水域，但截至目前未獲許可，活動臨近無法完成行政流程，只能取消。他表示，教育部體育署未明確准駁入境申請，導致後續流程無法推進。

李文良指出，金廈泳渡舉辦十餘年，已具知名度並帶動地方經濟，取消令人遺憾，但縣府尊重中央決定。對於未來是否停辦的疑慮，他表示目前無跡象顯示活動將永久停辦，縣府將持續關注並與中央協商。

據金門縣教育處資料，教育部體育署已核准金門縣體育會申請，允許部分陸籍人士以專案方式參與金門海上長泳。未來如有新增入境申請，縣府將依規定報請體育署審核。

金廈泳渡自2009年起舉辦。（聯合報）

金廈泳渡自2009年起舉辦，隔年輪流由金門或廈門出發，2017年因廈門金磚峰會停辦一次，2020年至2022年受新冠疫情影響停辦三年，2023年復辦，今年為第13屆。惟近期因統戰疑慮，陸委會發言人梁文傑3日表示，該活動並非單純體育賽事，政府須謹慎處理。10日他進一步指出，近年中國海警船頻繁侵擾金門水域，基於水域安全考量，陸委會不建議舉辦。

李文良重申，因入境許可未定，活動無法進行，縣府對此深感遺憾，但將積極與中央協調，爭取未來順利復辦。