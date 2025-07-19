台1歲童遭保母虐死引民憤　台灣修法虐殺7歲以下幼童者最重處死刑

台灣劉姓保母姊妹虐死1歲男童「剴剴」案震驚社會，台灣立法院18日三讀通過刑法部分條文，其中增訂272之一條「虐殺嬰幼兒罪」，「凌虐未滿7歲孩童致死，處死刑或無期徒刑；此外也修正通過刑法286條，「若凌虐7歲以下幼童，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。」



剴剴案︱台1歲童遭虐死引公憤 保母遭判無期徒刑、保母妹判18年

台灣劉姓保母姊妹虐死1歲男童「剴剴」案震驚社會，台灣立法院18日三讀通過刑法部分條文。（影片截圖）

台1歲童剴剴遭保母虐死 菲籍看護作證 「9大酷刑」曝光網民憤怒

據此前報道，1歲10個月大男童「剴剴」遭遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳聯手虐死，檢方解剖剴剴遺體發現身上有多處瘀傷與骨折、牙齒斷裂等，事件引發台灣社會憤怒，台灣家長團體萬人上街遊行呼籲修法。

今年五月，台北地方法院一審依凌虐兒童妨害身心發展致死罪，判她無期徒刑、褫奪公權。保母妹妹劉若琳僅認過失傷害罪，仍被判處18年徒刑，全案可上訴。

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過去曾上凱道聲援剴剴的剴剴媽媽群發聲明指出，三讀通過落槌的那一刻，「激動的心情，久久無法言語」，這是一場遲到太久，終於抵達的正義，「謝謝愛剴剴的每一位」，也希望賴清德能看見並傾聽人民的訴求與聲音。

值得關注的是，7月26日台灣將舉行大罷免投票，該選舉將決定24名在野黨國民黨立委和新竹市長高虹安的去留，此次修法也成為民進黨和國民黨、民眾黨大罷免前的攻防戰。

國民黨主席朱立倫則表示，令人震驚的是，立法院表決時刑法286條修正案「若凌虐7歲以下幼童，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑」時，民進黨竟然全體反對，他強力譴責民進黨不願提高刑責，「相信民眾看在眼裡也絕不會原諒民進黨的冷血，並呼籲民眾投下不同意罷免票，守護為孩子挺身而出的立委。」

保母55歲劉彩萱及其妹妹53歲劉若琳涉有重嫌。

民進黨立委林俊憲則說明，民進黨團支持虐殺兒童罪可處死刑，但民進黨團反對刑法286條修法，原因在於「虐殺兒童」與「凌虐致死」，是兩個不同法律概念，一個是故意虐待、故意致死；一個是故意虐待、過失致死。兩者刑度修法後，將變成幾無差別，法務部也反對兩個不同法律概念被模糊，所以民進黨團對286條修法持反對態度。

（翻攝中時電子報）

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