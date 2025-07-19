前美駐華大使：台擬擴大無人機戰力　北京對統一行動將有所遲疑

周五（18日），前美國駐中國大使尼古拉斯·伯恩斯（Nicholas Burns）在科羅拉多州阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）表示，鑑於烏克蘭在俄烏戰爭中成功抵抗強大的俄軍，以及台灣積極擴展無人機戰力和本土製造無人機及攻擊導彈的能力，北京對台統一的行動可能因此有所顧忌。他認為，這對維持區域穩定「是一件好事」。



在論壇「制定印太戰略方向」討論中，伯恩斯回應有關俄烏戰爭對中國台海戰略影響的提問時指出，烏克蘭以較小規模軍力抵禦俄軍的經驗，顯示了堅韌的防禦能力。同時，台灣正大力發展無人機及導彈製造能力，這可能使北京在行動上更為謹慎。他強調，這些因素對中國形成壓力，有助於遏制其冒進行為。

伯恩斯提到，拜登政府成功推動日本強化國防，並使「台灣有事」成為日本、菲律賓等國安全議題的核心。前國務卿布林肯（Antony Blinken）也曾警告，台海若遭封鎖，將對全球經濟造成災難性後果。他建議，即將上任的川普政府應謹慎應對當前局勢。

陸克文表示，若台灣失守，中國軍力將進一步擴張。（資料圖片）

同場討論的前澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）表示，台灣目前是中國軍事戰略的重心，若台灣失守，中國軍力將進一步擴張，對區域安全構成重大威脅。他強調，這一邏輯正引起美國及其盟友的共鳴，促使各方更謹慎應對台海問題。

近年來，中國對台保持常態化軍事壓迫，並頻繁舉行針對性軍演，台海局勢備受全球矚目。據外媒報導，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）4月曾表示，若台灣遭受「入侵」，菲律賓恐難避免被捲入衝突。日本首相石破茂近期也在沖繩公開演講中指出，中國在台灣周邊的軍事活動日益頻繁，需認真思考應對策略。