美國防部被指施壓澳洲就台海衝突表態　澳官員：不會提前承諾出兵

撰文：聯合早報
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美國據報敦促地區盟友，說明一旦美國和中國因台灣問題開戰，他們將扮演何種角色。澳大利亞國防工業部長康羅伊（Pat Conroy）回應指，澳洲不會提前承諾在任何衝突中出兵。

康羅伊7月13日（週日）接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時表示，澳洲將主權放在首位，「我們不討論假設」。

英國《金融時報》12日（週六）報道，美國五角大樓要求日本和澳洲表明在台海戰爭角色。知情人士說，美國防部負責政策的次長（under-secretary of defence for policy）科爾比（Elbridge Colby）在最近與日本和澳洲國防官員的會談中，一直推動這項議題。

根據路透社引述的報道，東京和坎培拉對此感到措手不及，因為美國本身並未承諾無條件保衛台灣。

美國防部負責政策的次長科爾比在社交平台X的貼文：

科爾比在社媒平台X上發文指，五角大樓正在執行總統特朗普的「美國優先」議程，重振美國威懾力，其中包括「敦促盟國加強國防開支，以及與我們集體防禦有關的其他努力」。

康羅伊在上述採訪中表示：「澳洲是否派兵參與衝突，要由當時的政府決定，而不是提前決定。」

2025年6月14日，澳洲悉尼，美國兩棲攻擊艦「美利堅號」（USS America）抵達悉尼港（Sydney Harbour），澳洲正準備主辦2025年7月 13日至8月4日舉行的「護身符軍刀」（Talisman Sabre）軍事演習，這是澳洲和美國之間規模最大的雙邊聯合訓練演習。（Reuters）

澳洲與美國主導的最大規模年度戰爭演習「護身軍刀」（Talisman Sabre），13日（週日）在悉尼港拉開帷幕。來自19個國家的3萬名軍事人員參演，演習範圍橫跨澳洲和巴布亞新幾內亞。

兼任太平洋島嶼事務部長的康羅伊說，中國可能像過去幾年一樣，觀察演習並收集有關程序、電子頻道和通信使用方面的情報。「我們會做出相應調整，以便管理這種漏洞。」

美國正在印太地區抗衡中國影響力，而澳洲是華盛頓在這地區的主要安全盟友。

2025年6月14日，美國海軍和海軍陸戰隊軍官在澳洲悉尼港（Sydney Harbour）觀看兩棲攻擊艦「美利堅號」（USS America）抵達港口進行訪問，準備參加「護身符軍刀」（Talisman Sabre）演習。（Reuters）

北京2022年與太平洋國家所羅門群島簽訂安全條約，引起美國和澳洲擔憂。康羅伊說，澳洲希望建立一個平衡的地區，「沒有人受支配，也沒有人獨霸」。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）已於12日（週六）抵達上海，展開為期六天的訪問。預計安全問題會列入他與中國領導人的會晤議程。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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